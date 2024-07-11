Сколько волка ни корми. Ученые назвали неожиданную причину измен

Причины измены в паре — то, что волнует в первую очередь обманутых партнеров. Нередко слышны рекомендации следить за собой, развивать свой интеллект, чтобы поддерживать беседы, прокачивать себя в интимной сфере. Однако ученые из Калифорнийского госуниверситета в рамках проведенного ими исследования пришли к довольно неожиданному выводу.
Как бы сильно вы ни любили своего партнера и ни лелеяли его, это не удержит от измены. Ни комплименты в изобилии, ни ночи с выдумкой не помогут. Основными причинами того, решится ли человек на измену, являются его личные особенности — преданность отношениям и то, насколько он подвержен искушениям. А влияние на это все партнера минимально.
Результаты этого исследования противоречат более ранним теориям о том, что люди бросаются в измены в том случае, если им в отношениях не хватает страсти или близости с партнером.
По данным исследования выяснилось, что те, кто предан своим отношениям, на 78% реже изменяют, чем те, кто ценит свои отношения меньше. При этом в ходе опроса участники эксперимента отвечали и на вопросы о том, страстны ли их партнеры. Всего в исследовании приняли участие 1912 человек. Результаты работы опубликованы в журнале Deviant Behavior.
«Решение изменить своему партнеру — это исключительно индивидуальное качество, в котором не ощущается вины по отношению к партнеру, поскольку большее количество секса и развитие более глубокой связи с партнером не являются сдерживающим фактором для неверности», — говорится в исследовании.
Результаты исследования означают, что, хотя пары и были убеждены, что привязанность или ее отсутствие могут быть основной причиной неверности партнера, в действительности все сводится к тому, насколько сильно партнер заботился о своей второй половине изначально.
«Любовь к человеку и предоставление ему всего, чего он хочет, не удержит его от измены. Решение оставаться верным — это сугубо личное решение», — рассказали авторы исследования.