Сколько волка ни корми. Ученые назвали неожиданную причину измен

Как бы сильно вы ни любили своего партнера и ни лелеяли его, это не удержит от измены. Ни комплименты в изобилии, ни ночи с выдумкой не помогут. Основными причинами того, решится ли человек на измену, являются его личные особенности — преданность отношениям и то, насколько он подвержен искушениям. А влияние на это все партнера минимально.