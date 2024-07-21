Сколько воды в день должны пить кошки

На вопросы aif.ru отвечает зоопсихолог Театра кошек Куклачева Светлана Капустина.
Как часто кошки пьют воду?
— По природе кошки вообще мало пьют воды. Зато они способны получать достаточное количество влаги из других источников. В домашних условиях, например, поедая влажный корм, а на природе, пожевывая траву.
То есть кошка сама определяет, сколько ей надо выпить воды в течение дня. К примеру, если она сидит на сухом корме, то может пить часто, и пять, и шесть раз в день. А если основу рациона животного составляет влажный корм, то кошка может подойти к поилке один раз или ни разу за целый день. Определенной нормы в этом вопросе не существует.
При этом хозяину важно учитывать индивидуальные особенности питомца. Кто-то любит пить из широкой миски (чтобы усики не задевали края), кто-то, наоборот, из стакана, одни предпочитают питьевые фонтанчики, а другие их не признают.
По опыту скажу, что если кошка интересуется водой из-под крана (пытается зацепить струю лапкой и попить оттуда), то с большой вероятностью ей как раз подойдет питьевой фонтанчик. Даже в какой-то степени он стимулирует кошку пить больше воды, так как ей будет интересен сам процесс.
Какую воду кошка должна пить в жару?
— В жару необязательно ставить кошке дополнительные миски с водой. Важно, чтобы вода была чистая и свежая. Поэтому ее нужно менять почаще. Хотя бы 2−3 раза в день.
Мне кажется, что моя кошка пьет мало воды — что делать?
— Норму воды кошке подскажет инстинкт, не переживайте. Но если вам кажется, что животное недостаточно пьет воды, попробуйте ее стимулировать, например, тем же питьевым фонтанчиком или давайте больше влажного корма.
Если у кошки есть проблемы со здоровьем, то это сразу бросается в глаза: сухой и горячий носик, вялость, снижение аппетита, сухая шерсть. Бывает такое, что у кошки обезвоживание, но это может быть не связано с тем, что она мало пьет. Это в основном происходит потому, что вода не усваивается в организме. То есть речь уже идет о внутренних проблемах, которые нужно решать вместе с ветеринаром.
Еще раз подчеркну, здоровая кошка сама решит, когда ей пить, главное — обеспечить ей свежую водичку, особенно в жаркое время.