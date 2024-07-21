Сколько воды в день должны пить кошки

То есть кошка сама определяет, сколько ей надо выпить воды в течение дня. К примеру, если она сидит на сухом корме, то может пить часто, и пять, и шесть раз в день. А если основу рациона животного составляет влажный корм, то кошка может подойти к поилке один раз или ни разу за целый день. Определенной нормы в этом вопросе не существует.