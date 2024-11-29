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Сколько воды нужно пить в день?

Медики объяснили, сколько именно и почему.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Все знают, что нужно пить много воды. Скорее всего — больше, чем человек пьет сейчас. Но сколько именно — много? И можно ли выпить слишком много воды?

Научный портал IFLScience поделился результатами нового исследования, авторы которого собрали результаты 18 клинических испытаний и постарались проследить общую закономерность, чтобы освежить наши знания о том, сколько воды нужно пить и ради чего.

Зачем нужно пить много воды?

Существуют разные рекомендации: от литра до 2,5 литров воды в день. Главное — прислушиваться к своим ощущениям и пить тогда, когда этого хочется.

Ученые подтверждают, что большое количество выпиваемой жидкости помогает с профилактикой ряда заболеваний, а именно:

  • камни в почках;
  • головные боли;
  • инфекции мочеполовых путей.

Есть также определенные свидетельства, что вода полезна для предотвращения диабета и гипотензии (низкого артериального давления), но здесь статистика результатов менее убедительная.

Можно ли выпить слишком много воды?

Да — несмотря на то, что вода людям критически необходима, в больших количествах она вредна.

Существует даже термин «водное отравление»: так называют ситуацию, в которой человек выпил больше воды, чем его почки способны вывести из организма. Речь идет примерно о 3 литрах за час.

В результате в теле образуется дисбаланс электролитов и гипонатриемия (недостаток натрия), а на теле появляются отеки.

Сколько воды пить лучше всего?

Правда в том, утверждают ученые, что любая норма относительна. Точные рекомендации, вроде «восемь стаканов в день», очень условны, потому что рассчитаны на средний стакан и среднюю массу тела в представлении автора текста.

Журнал Harvard Health рекомендует пить от 4 до 6 стаканов жидкости в день, но эффективность во многом зависит от того, какие именно напитки пьет человек, и насколько он в целом здоров.

Хороший способ определить свою индивидуальную норму — обратить внимание на цвет мочи. Если вы пьете, она должна быть почти прозрачной; темный цвет наверняка означает, что стоит пить больше воды.

Ранее рассказали, насколько вредно пить воду из-под крана.