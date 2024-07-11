Сколько воды надо пить в день

По ее словам, одномоментно вредно пить сразу большое количество воды — лучше это делать дозированно.
Врач посоветовала носить с собой бутылку с водой. Ее можно пить на протяжении дня небольшими глотками.
А тем пациентам, у кого есть избыточный вес и ожирение, больше подойдет схема: 20 мл. на 1 кг веса.
Также рекомендуется выпить по полстакана воды за полчаса до еды. По словам терапевта, это стимулирует пищеварение, пробуждая рефлексы пищеварительного тракта, а при ожирении еще и снижает аппетит.
Важен также вопрос качества воды. Слишком жесткая вода (кипяченая, водопроводная) считаются не совсем полезными. «Больше подойдет бутилированная вода. В нее можно добавить лимонный сок, мяту, ромашку. Такой напиток помогает утолить жажду в жаркую погоду», — говорит Надежда Мацкевич.
Если вы предпочитаете воду с газом, его все-таки лучше выпустить заранее из воды, чтобы не навредить здоровью. Врач предупреждает, что при некоторых патологиях такая вода может быть вредной (мочекаменная болезнь, желчекаменная болезнь
Какую лучше воду употреблять именно вам, лучше подскажет ваш лечащий врач.