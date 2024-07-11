Сколько воды надо пить в день

Если вы предпочитаете воду с газом, его все-таки лучше выпустить заранее из воды, чтобы не навредить здоровью. Врач предупреждает, что при некоторых патологиях такая вода может быть вредной (мочекаменная болезнь, желчекаменная болезнь и т. п. ).