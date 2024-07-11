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Сколько воды надо пить в день

В день здоровому человеку необходимо употреблять 1,5−2 литра чистой воды. При этом овощи и фрукты могут составлять до 20% от дневной нормы жидкости. Об этом рассказала врач-терапевт флагманского медицинского центра «Будь Здоров на Рязанском проспекте» Надежда Мацкевич.

Источник: Freepik

По ее словам, одномоментно вредно пить сразу большое количество воды — лучше это делать дозированно.

Врач посоветовала носить с собой бутылку с водой. Ее можно пить на протяжении дня небольшими глотками.

А тем пациентам, у кого есть избыточный вес и ожирение, больше подойдет схема: 20 мл. на 1 кг веса.

Также рекомендуется выпить по полстакана воды за полчаса до еды. По словам терапевта, это стимулирует пищеварение, пробуждая рефлексы пищеварительного тракта, а при ожирении еще и снижает аппетит.

Важен также вопрос качества воды. Слишком жесткая вода (кипяченая, водопроводная) считаются не совсем полезными. «Больше подойдет бутилированная вода. В нее можно добавить лимонный сок, мяту, ромашку. Такой напиток помогает утолить жажду в жаркую погоду», — говорит Надежда Мацкевич.

Если вы предпочитаете воду с газом, его все-таки лучше выпустить заранее из воды, чтобы не навредить здоровью. Врач предупреждает, что при некоторых патологиях такая вода может быть вредной (мочекаменная болезнь, желчекаменная болезнь и т. п.).

Какую лучше воду употреблять именно вам, лучше подскажет ваш лечащий врач.