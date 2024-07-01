Сколько винограда можно съесть в день без вреда для здоровья

По всему миру ежегодно выращивают больше 70 млн тонн винограда. Родиной плодов считается Ближний Восток. В Древнем Египте не только выращивали виноград, но и производили из него вино.
Кому полезен виноград?
В кожуре и в косточках винограда содержится высокое количество антиоксидантов. Мякоть винограда обычно содержит не более 5% от общего числа полезных веществ. В винограде есть витамин К, медь, витамины группы В, а также клетчатка, антоцианы, ресвератрол и кверцетин, которые защищают клетки от повреждений.
В винограде содержится много полифенолов, которые регулируют уровень «хорошего» холестерина, а еще снижают риск атеросклероза.
Флавоноиды также защищают сердце от образования тромбов. А рутин уменьшает риск развития сердечных заболеваний.
В 100−120 г винограда содержится более 20% дневной дозы витамина К, который отвечает за работу сердечно-сосудистой системы и нужен для правильного свертывания крови. По некоторым исследованиям, плоды снижают риск онкологии.
Чем вреден виноград?
Он может вызывать аллергию, а кроме того в винограде много сахара, поэтому если у вас диабет или есть проблемы с лишним весом, то этот продукт лучше ограничить.
Также не стоит злоупотреблять виноградом людям с язвой и другими болезнями ЖКТ: он в некоторых случаях может обострить заболевания.
В день рекомендуют съедать не более 400 г винограда на фоне полного здоровья. Людям с сахарным диабетом лучше воздержаться от винограда, а детям с 1 года можно вводить в рацион виноград, но лучше отдать предпочтение светлому винограду, так как он менее аллергичный. Начинать лучше с одной ягодки в день, а после можно съедать детям от 50 до 100 г в день.
Источник: www.sport-express.ru/