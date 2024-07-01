Сколько винограда можно съесть в день без вреда для здоровья

В день рекомендуют съедать не более 400 г винограда на фоне полного здоровья. Людям с сахарным диабетом лучше воздержаться от винограда, а детям с 1 года можно вводить в рацион виноград, но лучше отдать предпочтение светлому винограду, так как он менее аллергичный. Начинать лучше с одной ягодки в день, а после можно съедать детям от 50 до 100 г в день.