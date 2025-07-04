Сколько Украины нам нужно: как определить необходимую глубину «буферной зоны»

Понятно, что все это традиционные страшилки, призванные надавить на тех, кто сомневается в необходимости помощи Украине. Ситуация явно усугубляется тем, что на фоне ближневосточного конфликта внимание мира к Украине и впрямь снизилось, а также тем, что Вашингтоне принял решение приостановить вооружение Киева. На этом фоне истерика сторонников «войны до последнего украинца» понятна и предсказуема — они будут рисовать страшные картины, в которых «Путин не ограничится возрождением СССР, а пойдет дальше на Европу».