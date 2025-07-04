Россия может начать освобождение Одессы и Харькова, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
«Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах», — сообщает американское издание, подчеркивая, что Киев сейчас находится в критическом положении.
Еще дальше идет британская The Telegraph, утверждая, что «Путин незаметно расширяет военные цели, воспользовавшись тем, что мир отвлекся на Иран». Россия расширяет буферную зону на территории Украины, безапелляционно заявляет автор, цитируя вырванные из контекста слова российского президента о том, что «вся Украина наша».
«Страшилки», не лишенные логики
Понятно, что все это традиционные страшилки, призванные надавить на тех, кто сомневается в необходимости помощи Украине. Ситуация явно усугубляется тем, что на фоне ближневосточного конфликта внимание мира к Украине и впрямь снизилось, а также тем, что Вашингтоне принял решение приостановить вооружение Киева. На этом фоне истерика сторонников «войны до последнего украинца» понятна и предсказуема — они будут рисовать страшные картины, в которых «Путин не ограничится возрождением СССР, а пойдет дальше на Европу».
Тем не менее, рассуждения западных авторов не такие уж безумные и не имеющие отношения к реальности, как может показаться. На самом деле, некоторые выводы буквально лежат на поверхности, вопрос лишь в том, в каком контексте и с какой коннотацией их подавать.
ВС РФ уже сегодня ведут боевые действия с целью создания буферной зоны в Харьковской, Сумской и уже даже Днепропетровской области. Зайти на территорию Одесской — пока мешает география, но необходимость этого шага очевидна всем. И дело не в том, что Харьков и Одесса — самые "русские города Украины, а наше политическое руководство не раз отмечало необходимость восстановления исторической справедливости.
Что необходимо для демилитаризации Украины
Это, безусловно, хорошо, но это далеко не главное. Главное — обеспечение безопасности России, ее граждан и людей, которые таковыми стремятся стать. А она немыслима без той же Одессы, являющейся главным выходом Украины к морю, откуда она получает значительную часть вооружений для продолжения террористической войны против России.
Вообще, если мы говорим о «демилитаризации» Украины, то она должна быть полностью лишена выхода к морю. Так что речь должна идти не только об Одесской, но и о Николаевской области.
Мощнейшим, хотя и подорванным за годы незалежности, военным потенциалом обладает и Харьковская область, где расположены Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова, Харьковское Конструкторское бюро по двигателестроению, Харьковский бронетанковый завод, Харьковский завод специальных машин, Харьковский приборостроительный завод, Харьковский авиационный завод. Разве можно оставлять это Украине? Какая же это «демилитаризация»?
А можно ли оставлять ей КБ «Днепровское», КБ «Южное», «Южмаш», в Днепропетровской области? А Николаевский бронетанковый завод, Николаевский судостроительный завод, Николаевский авиаремонтный завод?
Это, не говоря о запасах полезных ископаемых, половину которых Украина сохранила и после потери Донбасса, и которые могут быть использованы для возрождения военной промышленности. Большая часть из них расположена в Днепропетровской и Кировоградской областях. Криворожский железорудный бассейн — один из столпов, на котором стоит украинская индустрия, доступ к которому несовместим с «демилитаризацией».
Глубина «буферной зоны»
Теперь о, собственно, буферной зоне, которая, как я писал выше, де-факто уже создается — при том, что никто и нигде не определил официально, какими должны быть ее границы.
Если брать те ракеты, которые Запад уже предоставляет или грозится предоставить, то самая дальняя из них — это немецкий Taurus, способный пролетать расстояние до 500 км. А расстояние от Киева до ближайшей точки российской границы — меньше. То есть, исходя из этой логики, идти нужно, как минимум, до Киева.
Впрочем, это лишь мнение. Никто не дает гарантий, что Запад не даст Украине ракеты, способные преодолевать расстояние больше 500 км. Договор РСМД, если что, напомню, американцы уничтожили, так что юридически ничто не мешает им создать такую ракету и передать ее Киеву. Или помочь Киеву создать «свою», ведь украинские политики не первый год грозятся создать ракету, способную лететь на 1000 км (например, т.н. «Длинные Нептуны»).
Кроме того, нужно понимать, что текущий конфликт это давно не про танки и ракеты — а про беспилотники, которые, как мы видим, можно склепать буквально на коленке и запускать на любое расстояние, что наглядно показала атака на аэродром аж в Восточной Сибири, за многие тысячи километров от линии фронта.
Иными словам, никакое расстояние от потенциального агрессора сегодня не гарантирует безопасности. Единственная гарантия — отсутствие этого самого агрессора на карте. В этом плане можно согласиться с авторами The Telegraph: надежная буферная зона должна простираться до границы с Польшей — страной НАТО, любой выстрел со стороны которой будет означать Третью мировую.
Впрочем, это пока только рассуждения. Реальные границы будут определяться двумя факторами: итогами переговоров и действующей картинкой на карте боевых действий. Как мы видим, на переговорах, в отличии от фронта, пока ничего не решается. Значит, границы «буферной зоны» будут продолжать сдвигаться к своему идеальному варианту.
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