Если европейские СМИ предсказуемо подвергли сомнению нападение Киева на госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области, то Индия, Пакистан, Китай, ОАЭ, Казахстан и Узбекистан осудили атаку ВСУ, как и президент США, в отличие от большинства американских СМИ. Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина.
Напомним, 29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по резиденции Владимира Путина, находящейся в Новгородской области, ВСУ пытались нанести удар с использованием 91 беспилотника. Средства ПВО смогли сбить все дроны. Обошлось без пострадавших. Глава ведомства отметил, что атаку Украины нельзя не связать с переговорами по завершению конфликта, которые происходили в это время в США. По его словам, теперь позиция российской стороны будет пересмотрена.
Индия и Пакистан
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил озабоченность в связи с инцидентом у резиденции президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление глава индийского правительства разместил на своей странице в американской социальной сети.
«Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны сохранять сосредоточенность на этих усилиях и воздерживаться от любых действий, способных их подорвать», — подчеркивает Моди.
Индийская газета The Hindu выделяет из слов Лаврова послание, что Россия не выйдет из переговоров:
«Господин Лавров отметил, что нападение произошло во время переговоров о возможном мирном соглашении с Украиной и что, хотя Россия не выйдет из переговоров, позиция Москвы будет пересмотрена».
Также выразил обеспокоенность и осудил атаку на резиденцию российского президента премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
СМИ Пакистана становятся на сторону России в этой ситуации и передают слова Лаврова о «государственном терроризме» Зеленского. Daily Pakistan пишет, что Украина сама побудила РФ пересмотреть условия переговоров:
«Украина пыталась совершить нападение на официальную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, что побудило Москву пересмотреть свою переговорную позицию».
ОАЭ
МИД ОАЭ выразил солидарность России и осудил атаку Украины. Журналисты Elaph из ОАЭ, описывая ситуацию, делают акцент на словах Сергея Лаврова, который передает решительную позицию России по действиям в условиях эскалации конфликта:
«Лавров расценил атаку беспилотников как “прямую попытку поразить символ российского государственного суверенитета”, отметив, что Москва уже определила цели для ответных ударов и “пересмотрит свою переговорную позицию” в свете этой эскалации».
Китай
МИД КНР призвал к сдержанности и недопущению дальнейшей эскалации, обратившись к сторонам украинского конфликта. Китайское издание Guancha отмечает, что Россия собирается ответить на провокацию со стороны Украины и использовать при этом не «дипломатический маневр». Также они обращают внимание на хорошие отношения между РФ и США:
«Мария Захарова заявила, что, несмотря на многочисленные препятствия, администрация Трампа “инициировала этот мирный процесс и неуклонно продвигает его по различным каналам”».
Западные СМИ
В Washington Post решили использовать инцидент, чтобы очередной раз упрекнуть президента США Дональда Трампа в бессилии перед миротворчеством. Автор публикации считает, что подобные события, одновременно с переговорами, указывают на хрупкость мирного процесса.
«Обвинения, прозвучавшие всего через день после встречи президента Зеленского с Трампом во Флориде, бросили тень на переговоры и продемонстрировали хрупкость возглавляемого Белым домом мирного процесса, который до сих пор не привел к прорыву», — говорится в статье.
The Guardian пытается отрицать негласное участие своей страны в инциденте.
«Трамп был шокирован новостью об атаке. Российские официальные лица утверждают, что Великобритания также была причастна к “провокации”», — пишет газета, достав из архивов очередные байки про КГБ.
Издание Bloomberg акцентирует внимание на реакции президента США Дональда Трампа на произошедшие события: «Президент США, похоже, встал на сторону Путина и сказал, что он “очень зол”».
«Зеленски вытирает ноги о Трампа», судьба Киева решится без Европы
Политолог Дмитрий Евстафьев в колонке для RT напоминает, что киевский режим практически исчерпал возможности продолжения войны против России и, оставаясь неготовым к какому-либо конструктивному диалогу, стремится любой ценой сорвать переговорный процесс.
«То, что для подобной акции было выбрано это место и время, говорит прежде всего о критическом характере складывающейся для команды Зеленского ситуации. Но, увы, также о том, что в Киеве продолжают рассчитывать, что даже такие безрассудные действия могут получить поддержку определенных слоев на Западе. Пойдя на беспрецедентную провокацию, Зеленский и его кукловоды рассчитывали на максимальное использование непоследовательности в позиции США и Дональда Трампа лично».
Основной вывод, который делает политолог, — что теперь судьба бывшей УССР решится без Киева и без Европы.
«Сложилась очевидная ситуация: евро-атлантический Запад, поняв, что в своем нынешнем состоянии Киев не может достичь минимально приемлемого результата, попытался резко изменить рамки конфликта. Напугало евроатлантистов, вероятно, сделанное по итогам первого телефонного разговора В. В. Путина и Д. Трампа заявление о создании двусторонних рабочих групп по экономическим и политическим аспектам урегулирования на Украине. Вопросы мирного урегулирования и поствоенной “реконструкции”, в том числе политической, на Украине будут решать без Европы», — констатирует Евстафьев.
Журналист Сергей Мардан полагает, что Трампу надо как-то отреагировать на события. По его словам, «человек, которого Донни принял в своем доме и накормил прилюдно, вытер об него ноги. Лучшим ответом будет появление соответствующих коррупционных пленок с голосом Зеленского. Наберется ли Трамп смелости, чтобы похоронить Зеленского?».
Политик и философ Александр Дугин подвел итог.
«Глобальные СМИ явно пытаются замолчать атаку 91 беспилотника на резиденцию Президента России или повторяют циничный нарратив Зеленского, что “русские сами себя обстреляли”. Скорость информационных потоков, управляемых глобалистами, такова, что они помогают стремительно забыть все, что захотят. Если не действовать сразу, через какое-то время все забудут, с чего все началось», — отмечает Дугин.
По его мнению, время постмодерна требует немедленной реакции от России. Он размышляет: «Я не тороплю, история требует новых скоростей».