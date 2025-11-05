Сколько стоят картины Петрова-Водкина и почему его творчество так ценится

Вступая в эпоху, где художественные формы постоянно меняются, Петров-Водкин создал неповторимые произведения, в которых гармонично переплелись форма, цвет и глубокий философский смысл. 5 ноября 2025 года — 147-я годовщина со дня рождения творца.
Кто такой Петров-Водкин
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин — выдающийся русский и советский художник, родился в 1878 году. Он известен как мастер живописи, графики и сценографии, а также теоретик искусства. Петров-Водкин сумел создать уникальный художественный стиль, объединяющий традиции русской иконописи и влияния западного модернизма.
В своих работах художник использовал яркие цвета, оригинальные перспективы и символизм, часто обращался к философским и духовным темам. Одной из его самых известных картин является «Купание красного коня» (1912), которая стала символом нового русского искусства начала XX века.
Кроме живописи, Петров-Водкин писал статьи об искусстве, участвовал в формировании советского художественного языка и преподавал в художественных школах. Его творчество оказало значительное влияние на развитие русского авангарда и оставило глубокий след в культуре XX века.
Самые знаменитые картины художника
«Купание красного коня» (1912)
Одна из самых известных и символичных работ художника. Картина представляет мощного красного коня на фоне светлого неба и реки. Этот образ символизирует революционное обновление, энергию молодого поколения и силы жизни. Яркие цвета и необычная перспектива создают ощущение движения и динамики.
«Тревога» (1919)
Эта картина отражает чувство неуверенности и напряженности в годы Гражданской войны в России. Изображая мужественное лицо девочки с холодным, сосредоточенным выражением, Петров-Водкин передал атмосферу тревоги и ожидания, характерную для того времени. Композиция проста, но глубока, с акцентом на психологический портрет.
«1918 в Петрограде» (1920)
Картина показывает городскую сцену в послереволюционном Петрограде (ныне Санкт-Петербург). Художник использует геометрические формы и контрастные цвета, создавая сложную, но гармоничную композицию. По центру расположена мать с ребенком, которую позже назовут «Петроградская мадонна». В этом произведении отражены изменения в общественной и культурной жизни страны.
«Черемуха в стакане» (1930-е)
Натюрморт с веточкой цветущей черемухи в прозрачном стакане — символ весны и возрождения жизни. Работа отличается теплой палитрой и тонким ощущением пространства, свойственным манере Петрова-Водкина. Простота темы сочетается с глубокой символикой.
Портрет Анны Ахматовой (1922)
Этот портрет известен своим лирическим и интимным настроением. Поэтесса изображена с глубоким внутренним чувством, множество ярко выраженных линий и мягких тонов подчёркивает сложный характер и внутренний мир Ахматовой. Картина стала важным событием в художественной и литературной жизни начала XX века.
Автопортрет (1918)
Автопортрет Петрова-Водкина отражает глубокую саморефлексию художника. На лице видны одновременно сила и задумчивость, при этом композиция выдержана в строгом стиле с использованием насыщенных цветов и четких контуров. Автопортрет представляет собой не просто изображение внешности, а философское размышление о себе и эпохе.
«Селедка» (1918)
Одна из заметных работ художника. Это натюрморт, в котором изображена селедка, на первый взгляд — простой предмет, но в руках мастера он приобретает глубокий смысл. Петров-Водкин обращает внимание на обыденную вещь, подчеркивая ее значимость и красоту. Селедка здесь не просто еда, а символ русского быта, устоев и устойчивости традиций.
Сколько стоят картины Петрова-Водкина
Цены на картины Кузьмы Петрова-Водкина сильно варьируются в зависимости от размера, техники, сюжета, состояния работы и ее исторической значимости.
Оригинальные работы Петрова-Водкина на открытых аукционах могут стоить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. В 2019 году на аукционе в Лондоне картина «Натюрморт с сиренью» была продана за 9,3 млн фунтов стерлингов (958 млн рублей). При этом за работу шла ожесточенная борьба — стартовая ставка была назначена всего в 1 млн фунтов.
В 2010 году другая картина Петрова-Водкина — «Вася» — была продана за 2,6 млн долларов (210,5 млн рублей).
Есть и те картины, что не проходили через процесс продажи, но примерная стоимость их известна. Например, «Купание красного коня» хранится в Третьяковской галерее и оценено в 947 млн рублей.
Стоит отметить, что спрос на творчество Петрова-Водкина как одного из ключевых художников русского авангарда и символизма стабильно высок, что поддерживает высокую цену его работ.
Интересные факты о художнике
Чтобы лучше понять одного из самых популярных и узнаваемых художников в истории России, приведем несколько необычных фактов о нем.
Истоки фамилии
Двойная фамилия Петров-Водкин возникла после трагедии в семье: дедушка, Петр, в приступе белой горячки убил жену и вскоре умер. Потомков стали называть Петровыми с приставкой «Водкины» — так звали тех, кто любил выпить. Художник не стал отказываться от двойной фамилии.
Ранние годы
Родился Петров-Водкин в Хвалынске в семье сапожника. Его мать была крепостной, не умела читать, но знала народные сказки и творчество Пушкина. Работала у купцов Казариных.
Поддержка и обучение
Первым оценил талант художника архитектор Роман Мельцер. Купцы Казарины выделяли Петрову-Водкину ежемесячное содержание (25 рублей) для учебы в столице. Учился у Валентина Серова, окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Ранний заработок составляли картины, портреты и уроки.
Путешествие по Европе на велосипеде
Петров-Водкин арендовал велосипед и самостоятельно объехал многие европейские города, посещал лекции по живописи, геофизике, космогонии, астрономии, чтобы самостоятельно расширять знания. Зарабатывал рисованием пейзажей и портретов.
Личная жизнь
Петров-Водкин женился на Маргарите (Маре) Йованович, которую встретил во Франции. Она стала близким спутником жизни, вместе вернулись в Россию, где у них родилась дочь Елена.
Главное художественное достижение
«Купание красного коня» (1912) принесло художнику мировую известность. Картина вызвала неоднозначные трактовки: символ России, которую ведет юноша, или предсказание коммунистического будущего. Сам Петров-Водкин задумывал ее в бытовом жанре.
Уникальный стиль
Сочетал традиции древнерусской иконописи, итальянского Возрождения и постимпрессионизма. Петров-Водкин использовал сферическую перспективу, писал не просто лица, а духовные лики, создавая эффект наблюдателя, парящего над миром.
Литературная деятельность и критика
Писал прозу, но Максиму Горькому она не понравилась — критика была жесткой. Искусство Петрова-Водкина также неоднократно критиковали за эротизм и необычные цветовые решения.
Смерть и память
Петров-Водкин скончался в 60 лет от туберкулеза. Друг и художник Павел Кузнецов отметил его как пламенного, глубоко мыслящего мастера, который искал новые пути в искусстве и тщательно анализировал каждую работу.