Сколько стоят картины Петрова-Водкина и почему его творчество так ценится

В этом году исполняется 147 лет со дня рождения одного из самых ярких и оригинальных представителей русского авангарда — Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Его уникальный художественный стиль, сочетающий элементы символизма, традиционной русской иконописи и новаторства XX века, до сих пор вызывает живой интерес исследователей и ценителей искусства. Рассказываем, сколько стоят его картины, почему они так ценятся и какие работы художника считаются самыми знаменитыми.