Сколько стоит тур на двоих в Турцию в июне. Цены удивят

По данным АТОР, путевку в провинцию Анталья в отель четыре звезды сейчас можно приобрести в среднем за 140−175 тыс. руб. на двоих. Туры на троих (с одним ребенком семи лет) стоят 190−230 тыс. руб. Можно найти путевки и дешевле. Но все равно такие цены ниже раза в два, чем на Кипре, говорят в АТОР.