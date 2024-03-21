Сколько стоит тур на двоих в Турцию в июне. Цены удивят

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров (АТОР) изучила стоимость пакетных туров в Турцию в нескольких отелях четырех и пяти звезд, а также в сегменте тяжелого люкса. Цены указаны при раннем бронировании.
«Исследовалась (…) рублевая стоимость туров с системой “все включено” (за одним исключением) на 10 ночей на двоих, вылет 11 июня из Москвы, в ценах учтены доплаты и страховки, а также динамика цен», — уточняют в статье.
По данным АТОР, путевку в провинцию Анталья в отель четыре звезды сейчас можно приобрести в среднем за 140−175 тыс. руб. на двоих. Туры на троих (с одним ребенком семи лет) стоят 190−230 тыс. руб. Можно найти путевки и дешевле. Но все равно такие цены ниже раза в два, чем на Кипре, говорят в АТОР.
Тур с размещением в бюджетных отелях пяти звезд в Анталье продают за 165−195 тыс. руб. на двоих и за 210−255 тыс. руб. на троих (с ребенком семи лет).
«Тур на десять ночей в твердую пятерку среднего уровня с системой “все включено” стоит сейчас в среднем 235−300 тыс. руб. на двоих. Туры на троих (с ребенком семи лет) — 290−350 тыс. и выше», — добавляют в публикации. Такие цены сравнимы с путевками All Inclusive в Венесуэлу, но пятизвездочные отели там будут ниже уровнем.
Отдых с размещением в отеле пять звезд Deluxe в среднем стоит 370−600 тыс. руб. на двоих. Путевки в гостиницы уровня «тяжелый люкс» обойдутся в 0,7−1,7 млн руб. на двоих.
Минимальные цены на отдых могут отличаться от указанных, добавили в АТОР. Кроме того, в отелях могут проводиться различные акции, в зависимости от них стоимость туров будет меняться.
АТОР не выявил единого тренда в образовании цен на путевки. Стоимость отдыха в Турции летом может как вырасти, так и понизиться.
Ранее в АТОР рассказали, что россияне стали активнее покупать путевки в Марокко. Но это направление до сих пор остается не самым массовым. Причина — цены и дефицит перевозки. Тем не менее у отдыха в Марокко есть плюсы. Среди них — насыщенная экскурсионная программа. Подробнее о ценах на туры читайте здесь.