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Сколько стоит сделать загранпаспорт в 2024 году

В России можно оформить загранпаспорт двух разных типов.

Источник: РИА "Новости"

Загранпаспорт нужен для того, чтобы выехать заграницу. Без него из России можно поехать в Абхазию, в Казахстан, в Киргизию, в Белоруссию.

Чем отличаются паспорта старого и нового образца?

Паспорт старого образца:

  • делается на 5 лет;
  • не имеет биометрических данных;
  • можно вписать детей;
  • фото на паспорт нужно сделать самостоятельно;
  • в паспорте 36 страниц.

Паспорт нового образца:

  • делается на 10 лет;
  • имеет биометрические данные;
  • нельзя вписать детей;
  • фото делают в месте подачи документов, в МВД;
  • в паспорте 46 страниц.

Паспорт нового образца считается более надежным и защищен от подделки. С 1 июля цены на него выросли на 20%.

Сколько стоит сделать загранпаспорт в 2024 году?

Есть паспорт старого образца, он действует 5 лет и стоит 2000 рублей для взрослых и 1000 рублей для детей до 14 лет.

Паспорта нового образца дороже: вариант для взрослого стоит 6 000 ₽, для ребёнка до 14 лет — 3 000 ₽.

Загранпаспорт можно оформить в МВД, через портал Госуслуг или в МФЦ.