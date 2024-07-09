Загранпаспорт нужен для того, чтобы выехать заграницу. Без него из России можно поехать в Абхазию, в Казахстан, в Киргизию, в Белоруссию.
Чем отличаются паспорта старого и нового образца?
Паспорт старого образца:
- делается на 5 лет;
- не имеет биометрических данных;
- можно вписать детей;
- фото на паспорт нужно сделать самостоятельно;
- в паспорте 36 страниц.
Паспорт нового образца:
- делается на 10 лет;
- имеет биометрические данные;
- нельзя вписать детей;
- фото делают в месте подачи документов, в МВД;
- в паспорте 46 страниц.
Паспорт нового образца считается более надежным и защищен от подделки. С 1 июля цены на него выросли на 20%.
Сколько стоит сделать загранпаспорт в 2024 году?
Есть паспорт старого образца, он действует 5 лет и стоит 2000 рублей для взрослых и 1000 рублей для детей до 14 лет.
Паспорта нового образца дороже: вариант для взрослого стоит 6 000 ₽, для ребёнка до 14 лет — 3 000 ₽.
Загранпаспорт можно оформить в МВД, через портал Госуслуг или в МФЦ.