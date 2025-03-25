Сколько стихов и песен у Марии Захаровой?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова давно на дружеской ноге с рифмами. В интервью она часто рассказывала, что пишет стихи и тексты песен в самолете — когда не отвлекают ни телефон, ни интернет.
Какие стихи написала Мария Захарова?
Одно из самых известных стихотворений — «Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл», опубликованное в феврале 2016 года. Тогда Захарова признавалась, что написала его после гибели в Сирии российских пилотов сбитого бомбардировщика Су-24. Стихотворение посвящено всем защитникам отечества.
В марте того же года официальный представитель МИД вступила в поэтическую дуэль, ответив в своих соцсетях на пасквиль Дмитрия Быкова, который признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов в России. Стихотворный экспромт «Дворовый стиль был задан вами» собрал тысячи лайков.
В апреле 2017 года было опубликовано стихотворение «Ударили по самому святому» — в ответ на ракетную атаку США по Сирии.
В том же году Мария написала стихотворение «Верните память». Захарова призналась, что, хотя она не знает нот, текст пришел сразу вместе с мелодией. Поначалу она стеснялась этого, но случайно обмолвилась Никите Михалкову, и тот настоял, чтобы она прислала ему песню. Тогда дипломат «напела на диктофон мелодию и выложила текст в социальную сеть», дальше подключились профессиональные композиторы и 22 июня 2017 года песня уже звучала на открытии Московского международного кинофестиваля, совпавшем с днем начала Великой Отечественной войны.
В феврале 2020 года, после посещения старинной церкви, Мария Захарова написала стихотворение «Я не умею за себя молиться», три года спустя композиторы Брендон Стоун и Марал Якшиева написали музыку на эти стихи и Любовь Успенская исполнила песню «Мольба».
Какие песни написала Мария Захарова?
Для Любови Успенской официальный представитель МИД России написала сразу несколько песен. Помимо «Мольбы», это хиты «Сила моя со мной» и «Я слишком тебя любила». Последняя написала специально для певицы. Захарову впечатлила история сложных взаимоотношений Успенской и ее взрослой дочери Татьяны Плаксиной.
Также песни на стихи Захаровой исполняют Катя Лель («Сполна»), Валерия и Максим Фадеев («До предела») и Александр Коган («Я ищу тебя»).
10 ноября 2018 года на концерте, посвященном Дню сотрудника внутренних дел, в Государственном кремлевском дворце Зара впервые исполнила песню «За тебя, любимый!», которая впоследствии также стала хитом.
В сентябре 2019 года одна из радиостанций объявила конкурс на лучшую музыку к стихам Марии Захаровой. Победительницей стала народная артистка Чечни и Ингушетии Айна Гетагазова, которая написала музыку к стихотворению «Лезгинка» и сама же исполнила песню. «Сказать, что она популярна, это ничего не сказать. Я еду по городу, и, как правило, в 2−3 машинах стабильно звучит песня “Лезгинка”», — говорила певица.
Захарова назвала лезгинку «своей музыкальной слабостью» и рассказала, что у нее с детства «особое отношение к лезгинке, и оно до сих пор таким и осталось». Слова к будущей песне дипломат написала давно, поскольку хотела отразить в песне все, что связано с многонациональной культурой Кавказа.
Летом 2022 года состоялась премьера песни Люси Чеботиной June Song («Июньская песня»). Мария Захарова впервые написала песню на английском языке и назвала это вкладом в импортозамещение. Тогда же она рассказала, что «эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят, — так случилось». И поделилась радостью от работы с певицей — Захаровой понравилось «как пропета и прожита каждая нота».
Еще одну песню на стихи Марии «Рождество. В добрый час!» исполнила 16-летняя белорусская певица Ксения Галецкая. Премьера состоялась 24 декабря 2023 года.
24 марта 2025 года в Петербурге впервые прозвучала песня «Мой ангел», текст которой написала Мария. Песня посвящена всем матерям, которые потеряли сыновей. «Этими эмоциями я жила три года: общалась с матерями погибших ребят, читала их письма, участвовала в их мероприятиях в поддержку тех, кто сражается. Понимала, что чувства переполняют. Но не знала, как подступиться и кто сможет исполнить», — призналась Захарова в своем Telegram-канале. В итоге новый хит пронзительно спела Ирина Понаровская, которая и сама недавно потеряла сына — Энтони Родд умер в Москве в сентябре 2024 года.