Сколько стихов и песен у Марии Захаровой?

24 марта 2025 года в Петербурге впервые прозвучала песня «Мой ангел», текст которой написала Мария. Песня посвящена всем матерям, которые потеряли сыновей. «Этими эмоциями я жила три года: общалась с матерями погибших ребят, читала их письма, участвовала в их мероприятиях в поддержку тех, кто сражается. Понимала, что чувства переполняют. Но не знала, как подступиться и кто сможет исполнить», — призналась Захарова в своем Telegram-канале. В итоге новый хит пронзительно спела Ирина Понаровская, которая и сама недавно потеряла сына — Энтони Родд умер в Москве в сентябре 2024 года.