Сколько спутников сейчас находится на земной орбите?

Большинство из нас не бывало в космосе, но все мы пользуемся космосом каждый день. Благодаря космическим спутникам работает телевидение, интернет, сервисы геолокации, точный прогноз погоды, системы прогнозирования лесных пожаров и цунами, и много других процессов.
В последние годы число спутников на орбите стремительно растет — и хотя места на ней как будто бы много, ситуация постепенно становится тревожной. На 11 июня, если верить Управлению по вопросам космического пространства ООН, на земной орбите находится 11,780 спутников, большинство из которых исправны и функционируют. Проблема в том, что еще в 2019 году их было меньше 500.
Самые далекие спутники, как объясняет портал IFLScience, находятся на геосинхронной орбите — на высоте 35 тысяч километров. Спутник на такой высоте вращается вместе с Землей и относительно нее как бы стоит на месте. На этом уровне находится 552 спутника.
На средней околоземной орбите — от 2000 км над уровнем моря до 35 000 — находится еще 199 спутников, которые, среди прочего, отвечают за системы Глонасс и GPS. И, наконец, на низкой околоземной орбите, ближе всего к Земле, настоящее столпотворение — 8110 спутников. 6050 из них составляют спутниковую сеть Starlink от корпорации SpaceX. Проект единого спутникового интернета от Илона Маска предусматривает, что всего в Starlink должно быть 12 000 спутников, а в долгосрочной перспективе и вовсе 34 400.
Многих экспертов тревожит запуск такого огромного числа спутников на низкую орбиту. Это мешает астрономическим исследованиям и вызывает световое загрязнение — то есть деформирует классический ритм дня и ночи. Некоторые ученые уверены, что это ухудшает циркадные ритмы людей и портит режим сна, а еще мешает радоваться такой простой вещи, как ночное звездное небо.
Еще одна проблема заключается в том, что становится больше космического мусора. Это только кажется, что в космосе много места — у каждого спутника на орбите своя траектория, которая время от времени меняется — и нужно сделать так, чтобы они не сталкивались друг с другом. В данный момент на низкой орбите уже есть 3000 спутников, которые вышли из строя, и их полетом никто не управляет. Очевидно, что со временем их будет становиться только больше.
Астрономы опасаются, что теория Синдрома Кесслера окажется правдой: она заключается в том, что объем космического мусора будет расти по экспоненте, и ближний космос стент вовсе непригоден для использования.
Впрочем, проблем в космосе хватает и без спутников: в отдельном материале рассказываем, почему NASA считает, что высадиться на Луну в ближайшее время будет непросто.
Георгий Мазуркевич