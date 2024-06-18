Сколько спутников сейчас находится на земной орбите?

Еще одна проблема заключается в том, что становится больше космического мусора. Это только кажется, что в космосе много места — у каждого спутника на орбите своя траектория, которая время от времени меняется — и нужно сделать так, чтобы они не сталкивались друг с другом. В данный момент на низкой орбите уже есть 3000 спутников, которые вышли из строя, и их полетом никто не управляет. Очевидно, что со временем их будет становиться только больше.