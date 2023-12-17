Сколько россиян увидели в «Слове пацана» сходства со своей жизнью. Опрос

Почти половина россиян (40%) заявили, что в нашумевшем сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана: кровь на асфальте» увидели сцены, связанные с их личным жизненным опытом. Но практически столько же (45%) не испытали ностальгических ассоциаций при просмотре. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела платформа онлайн-опросов «Кукушка» специально для РБК Life.

Участие в исследовании приняли более 2500 респондентов из крупных городов страны — Москвы и Казани. Среди них были мужчины и женщины в возрасте от 16 до 50 лет.

Большинство смотрят популярный сериал легальным способом — на стриминговом сервисе Wink (49%) или на Start (14%). Треть респондентов узнали о «Слове пацана» из рекламы в Интернете, а чуть меньше четверти (23%) — от друзей и знакомых.

Говоря об эмоциях от увиденного, только 17% отреагировали негативно или крайне негативно. В остальном публике сериал понравился или очень понравился. При этом 70% считают, что снимать картины о непростых исторических периодах в истории нашей страны нужно.

Примечательно, что почти столько же россиян (66% опрошенных) уверены: подобный сериал может служить обществу примером того, как не стоит делать. А 16% посчитали многосерийную драму «развлекательным контентом».

Только половина (54%) опрошенных до просмотра знали, что сериал снят по реальным событиям, а 12% еще и назвали себя их участниками. Но в целом исторические знания зрителей не на самом высоком уровне, как показал опрос: только треть (30%) респондентов определили верно временной период, о котором снят сериал, и заявили, что слышали и используют в повседневной жизни сленговые выражения («чушпан», «шелуха», «скорлупа», «пацаны не извиняются»). 84% оценили подачу событий на экране как очень или скорее реалистичную.

Также россиян попросили прокомментировать критику сериала, которая появилась в СМИ после выхода первых серий. 45% ответили, что поддерживают заявления об угрозе сериала для ряда общественных групп и что «потенциальное влияние культурных произведений на молодежь нужно изучать и контролировать».

Сериал Жоры Крыжовникова рассказывает о периоде перестройки, на фоне которой расцветают нищета и насилие, через историю 14-летнего Андрея из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и пятилетней сестрой. Чтобы защитить себя от других подростков, он знакомится с ровесником Маратом и с его помощью вписывается в группировку и заводит дружбу с «пацанами». «Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 1980-х, видеосалоны с “Рэмбо” и “Робокопом”, взаимоотношения внутри уличной “семьи”, любовь и дружба, верность и предательство — из таких элементов состоит эта история», — гласит синопсис.