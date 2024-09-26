Сколько раз в сутки стрелки часов образуют прямой угол?

Второй вариант решения можно найти с помощью вычислений. Каждый час минутная и часовая стрелки образуют угол 90 градусов дважды, если минутная стрелка не указывает на «12». Если же минутная стрелка указывает на «12», то часовая при этом должна указывать либо на «3», либо на «9». Это возможно четыре раза в сутки — в 3:00, 9:00, 15:00 и 21:00. Таким образом, количество раз в сутки, когда стрелки часов образуют прямой угол, можно найти следующим образом: 2*(24−4)+4=44.