Сколько раз в день нужно чистить зубы на самом деле

Чистка зубов — один из первых навыков личной гигиены, которому учат детей с самого маленького возраста. Ежедневное очищение полости рта помогает поддерживать здоровье зубов, десен и слизистой оболочки. Сколько раз в день нужно чистить зубы — в материале aif.ru.
В вопросе о том, сколько раз надо чистить зубы в день, мнение стоматологов однозначно. Эту процедуру рекомендуется выполнять не менее двух раз: утром и вечером. Если с вечерним ритуалом все понятно — его надо проводить перед сном, то по поводу утренней чистки до сих пор возникают споры: делать ее до или после завтрака.
«Логика есть и в первом, и во втором вариантах. Еда и содержащиеся в ней кислоты — это питательная среда и, соответственно, благодатная почва для роста и размножения бактерий. За ночь на поверхности эмали образовывается биопленка (конгломерат различных видов бактерий, результатом жизнедеятельности которых являются агрессивные органические кислоты). Она в свою очередь вместе с приемом пищи попадает в желудок, провоцируя и усугубляя различные патологические процессы, например, гастриты, а также влияет на кислотность», — рассказала в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт, пародонтолог Мария Михайлова.
Врач считает, что именно из-за этого появляется после ночного сна запах изо рта, кислый или горький привкус, которые меняют вкус пищи. Поэтому некоторым так хочется почистить зубы и освежить рот сразу после пробуждения.
«Выполняя чистку после завтрака, мы удаляем остатки пищи, частично сохранившуюся биопленку ночного налета, а также пигмент от чая или кофе, которые приводят к стойкому изменению цвета зубов. Но стоит понимать: продукты, которые мы употребляем на завтрак, особенно богатые натуральными фруктовыми кислотами (например, если вы любите пить свежевыжатый сок) — это агрессивный фактор. Поэтому сразу приступать к чистке зубов не стоит, поскольку это станет травматическим фактором для эмали. Через 10−15 минут кислотно-щелочной баланс полости рта выровняется и можно спокойно чистить зубы», — рекомендует стоматолог.
Если чистить зубы до завтрака, то вкус зубной пасты во рту может перебить вкус еды. Поэтому некоторые люди предпочитают чистить зубы уже после приема пищи.
«Поэтому я рекомендую своим пациентам до завтрака короткую чистку зубов и языка без применения пасты. Это позволит механически удалить налет, но не изменить при этом вкусовые ощущения, а наоборот улучшить их. Уже после завтрака провести основную чистку с соблюдением рекомендаций и средств, назначенных и подобранных индивидуально стоматологом», — нашла решение Мария Михайлова.
Таким образом, в день совершается три чистки зубов: до завтрака — без использования пасты, после утреннего приема пищи и перед сном — основательно.
Источник: https://t.me/drmikhailova/301