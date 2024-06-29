Сколько раз в день нужно чистить зубы на самом деле

В вопросе о том, сколько раз надо чистить зубы в день, мнение стоматологов однозначно. Эту процедуру рекомендуется выполнять не менее двух раз: утром и вечером. Если с вечерним ритуалом все понятно — его надо проводить перед сном, то по поводу утренней чистки до сих пор возникают споры: делать ее до или после завтрака.