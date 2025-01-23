Сколько раз в день бьется сердце у влюбленного человека

— На начальной стадии, когда человек еще не знает, насколько ответны его чувства, он может испытывать что-то наподобие тревоги, сопровождающейся повышением частоты сердцебиения и артериального давления из-за выделения норадреналина. Если чувства не взаимны, то он продолжает испытывать эти неприятные ощущения, которые могут сопровождаться повышением значения пульса давления. Но если чувства оказываются взаимными, здесь наш мозг начинает вырабатывать эндорфины, окситоцин и дофамин — это те вещества, которые стабилизируют работу нервной системы, способствуют снижению артериального давления и стабилизации работы всего нашего организма.