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Сколько раз ребенок имеет право остаться на второй год

Детей, которые плохо учатся в школе, порой оставляют на второй год. Юрист Общественного уполномоченного по защите семьи рассказала, сколько раз это возможно.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В разговоре с «Мелом» она сообщила, что по закону начальное, основное и среднее общее образование обязательны. Дети, не освоившие основную образовательную программу начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к следующим уровням общего образования.

«Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному ученику сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено ранее», — уточнила эксперт.

Согласно статье 43 Конституции РФ, основное общее образование обязательно. При этом ребенка могут оставлять на второй год сколько угодно, законом это не регулируется.

После того, как человеку исполнится 18 лет, он может сам решать вопрос своего обучения. Если ребенок достиг совершеннолетия, но так и не получил основное общее образование либо среднее общее образование, он может получить его бесплатно в рамках вечерней школы. Обязанности получать образование после 18 лет нет, заметила юрист.

Чаще всего родители, переживающие за успеваемость детей в школе, проверяют их оценки. Однако некоторые эксперты полагают, что делать этого не нужно. Так, школа в Нидерландах запретила родителям смотреть оценки детей. Эксперимент должен снизить уровень стресса у учеников.