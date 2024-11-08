Сколько раз ребенок имеет право остаться на второй год

После того, как человеку исполнится 18 лет, он может сам решать вопрос своего обучения. Если ребенок достиг совершеннолетия, но так и не получил основное общее образование либо среднее общее образование, он может получить его бесплатно в рамках вечерней школы. Обязанности получать образование после 18 лет нет, заметила юрист.