Сколько раз ребенок имеет право остаться на второй год

В разговоре с «Мелом» она сообщила, что по закону начальное, основное и среднее общее образование обязательны. Дети, не освоившие основную образовательную программу начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к следующим уровням общего образования.
«Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному ученику сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено ранее», — уточнила эксперт.
После того, как человеку исполнится 18 лет, он может сам решать вопрос своего обучения. Если ребенок достиг совершеннолетия, но так и не получил основное общее образование либо среднее общее образование, он может получить его бесплатно в рамках вечерней школы. Обязанности получать образование после 18 лет нет, заметила юрист.
Чаще всего родители, переживающие за успеваемость детей в школе, проверяют их оценки. Однако некоторые эксперты полагают, что делать этого не нужно. Так, школа в Нидерландах запретила родителям смотреть оценки детей. Эксперимент должен снизить уровень стресса у учеников.