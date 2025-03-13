Сколько раз хоронили Гитлера и почему Брежнев решил уничтожить его могилу

В 2002 году на Лубянку приезжал американский ученый-стоматолог. Он сравнил привезенные с собой снимки, убедился, что они совпадают с тем, что хранится в архиве ФСБ, и уехал. Кроме этого, в ФСБ часто подают заявки на ДНК-экспертизу останков Гитлера различные СМИ и частные фирмы, однако официального запроса от родственников Гитлера спецслужбам России до сих пор не поступало. Официальная позиция Лубянки такова: «Им сколько не доказывай, все равно будет мало». И это правда. Ведь инсинуации по поводу того, что Гитлер бежал в Аргентину, усиливают недоверие к спецслужбам России и помогают фабриковать новую историю Запада — о том, что это именно США победили нацистов.