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Сколько раз хоронили Гитлера и почему Брежнев решил уничтожить его могилу

13 марта 1970 года Брежнев приказал уничтожить останки Гитлера. Тело Гитлера не нашло покоя после смерти. Его хоронили пять раз, пока он не оказался закопанным на территории советского военгородка в Магдебурге.

В 1991 году после падения СССР бывшие офицеры с удовольствием торговали информацией о могиле Гитлера. В результате чего голландские и немецкие журналисты получили точный адрес, где ее искать: Магдебург, Вестендштрассе, дом № 36. Должно было случиться непоправимое: последователи Гитлера вот-вот могли обрести предмет поклонения и вожделения — кости фюрера.

Одним из первых тревогу поднял прошедший всю Великую Отечественную войну военный переводчик Лев Безыменный. Он бывал в Берлине, не по наслышке знал о неонацистских кружках и даже принимал участие в съемках телевизионных ток-шоу с их представителями. Безыменный решил предупредить спецслужбы о происходящем, но его успокоили. «Волноваться не о чем. Вопрос давно решен».

Обложка американской военной газеты Stars and Stripes, 2 мая 1945 года
Обложка американской военной газеты Stars and Stripes, 2 мая 1945 года

Как сожгли труп Гитлера

Вопрос с могилой фюрера был решен 5 апреля 1970 года. По инициативе председателя КГБ Юрия Андропова, которую поддежало совтеское руководство. Напомним, военный городок тогда передавали властям ГДР и председатель КГБ уже тогда понял, что неонацисты могут создать вокруг могилы целый культ. Поэтому накануне в марте 1970 года он отравил в Кремль письмо № 655, где большая часть информации оказалась написана от руки — такую секретность оно имело. Текст был такой:

«В феврале 1946 года в городе Магдебург на территории военного городка, занимаемого Особым отделом КГБ при 3-й ударной армии ГСОВГ, были захоронены трупы Гитлера, Евы Браун, Геббельса, его жены и детей (всего 10 трупов). В настоящее время указанный военный городок… <…> …передается немецким властям. Учитывая возможность… <…> …обнаружения захоронения, полагаю целесообразным произвести извлечение останков и их уничтожение путем сожжения. Мероприятие будет произведено строго конспиративно силами оперативной группы Особого отдела КГБ и должным образом задокументировано».

Свою подпись и резолюцию «согласен» на письме поставили генсек Леонид Брежнев, председатель Совмина Алексей Косыгин и председатель президиума Верховного Совета Николай Подгорный. Операцию назвали «Архив».

Чтобы провести операцию максимально скрытно, над местом захоронения поставили брезентовую палатку. Ее охраняли оперативные работники спецгруппы КГБ. В случае интереса со стороны немцев следовало отвечать, что русские ищут спрятанный во время войны архив нацистов.

Раскопки начались поздней ночью 4 апреля. Могилу нашли, полуразложившиеся тела вывезли на полигон у городка Шенебек и сожгли. Перегоревшие кости смешали с углем, измельчили и бросили в речку Бидериц. По результатам операции составили акт. Операция прошла спокойно, местные жители ни о чем не спрашивали.

Как нашли труп Гитлера

Инсинуаций на тему того, что Гитлер убежал в Южную Америку или в Антарктиду, много. Но по большей части они исходят от западных журналистов и писателей, которые таким образом зарабатывают. Серьезные люди опираются на факты. А они таковы:

  • 2 мая 1945 года контрразведчиком Иваном Клименко и его офицерами были найдены полуобгоревшие тела четы Геббельсов.
  • Утром 3 мая в фюрер-бункере нашли тела их мертвых детей. К этому времени советские офицеры знали от генерала Дёница, что фюрер покончил с собой, его труп сожжен. Поиски останков активизировали.
  • По воспоминаниям Клименко, в 9 часов вечера 3 мая возле имперской канцелярии нашли труп двойника Гитлера. Его опознал немецкий вице-адмирал Ганс Фосс, но засомневался — носки на трупе были заштопаны.
  • 4 мая Клименко вернулся на место, чтобы опознать труп, но тело с улицы уже перенесли в рейхсканцелярию.
  • Именно 4 мая боец Клименко Иван Чураков спустился в одну из воронок возле бункера и нашел обгоревшие трупы мужчины и женщины. Клименко не придал этому значения.
  • К вечеру стало ясно, что в рейхсканцелярии лежит двойник.
  • Утром 5 мая Клименко с сотрудниками СМЕРШа вернулся к воронке. Солдаты извлекли тела мужчины и женщины, вывезли их в отдел контрразведки «СМЕРШ» 79-го стрелкового корпуса. Под телами нашли двух дохлых собак. Их опознали сразу — это была овчарка Гитлера Блонди и щенок, принадлежавший секретарю Гитлера Ифе Браун. На них Гитлер испытывал яды.

Надземная часть Фюрербункера незадолго до того, как она была разрушена в 1947 году. Останки Гитлера и Евы Браун были сожжены в воронке от снаряда перед запасным выходом слева
Надземная часть Фюрербункера незадолго до того, как она была разрушена в 1947 году. Останки Гитлера и Евы Браун были сожжены в воронке от снаряда перед запасным выходом слева

Как опознали нацистов

Вскрытие производилось 8 мая в 50 километрах от Берлина в городке Бухе. Увы, ДНК-анализа еще не было. Геббельс был опознан быстро. У него была характерная внешность и искалечена нога. А вот с трупами из воронки пришлось повозиться. Нацисты сожгли мягкие части лиц и руки, чтобы затруднить опознание. Тем не менее фюрера и его супругу опознали.

  • По одежде и личным вещам.

  • По строению зубов и пломбам. Для этого изъяли медкарту и стоматологические снимки фюрера в клинике Блашке. Чтобы сократить время, патологи изъяли из черепов челюсти и возили с собой.
  • Аспирантка клиники Кете Хойзерман сама, по памяти, зарисовала схему зубов лидера нацистов — она совпала с реальной. Увидев челюсти фюрера, она подтвердила, что они принадлежат Гитлеру.
  • Показания Хойзерман подтвердил сам владелец клиники Блашке.
  • Врач Айкен описал операцию, которую делал на носовой пазухе нацистского лидера. Патологи нашли ее следы на черепе.
  • Жену фюрера опознали по золотому мосту. Его узнали Хойзерман и стоматолог Фриц Эхтман, который похвастался, что новый способ крепления моста — его изобретение.

Информацию о самоубийстве диктатора и его жены и о месте захоронения подтвердили:

  • начальник охраны фюрера обергруппенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер;
  • эсэсовец-охранник Харри Менгерсгаузен;
  • камердинер Хайнц Линге;
  • адъютант фюрера, эсэсовец Отто Гюнше.

Лишь когда все сомнения отпали, в Кремль доложили, что Гитлер мертв.

Что осталось от Гитлера

После судмедэкспертизы трупы были закопаны в Бухе, затем перевезены в Финов, еще раз перезахоронены в Ратенове, а потом привезены в Магдебург. Андропов положил чехарде конец. Все, что осталось от самой зловещей в истории человечества фигуры — это мост верхней челюсти (9 зубов) и обгоревшая нижняя челюсть (15 зубов).

В 2002 году на Лубянку приезжал американский ученый-стоматолог. Он сравнил привезенные с собой снимки, убедился, что они совпадают с тем, что хранится в архиве ФСБ, и уехал. Кроме этого, в ФСБ часто подают заявки на ДНК-экспертизу останков Гитлера различные СМИ и частные фирмы, однако официального запроса от родственников Гитлера спецслужбам России до сих пор не поступало. Официальная позиция Лубянки такова: «Им сколько не доказывай, все равно будет мало». И это правда. Ведь инсинуации по поводу того, что Гитлер бежал в Аргентину, усиливают недоверие к спецслужбам России и помогают фабриковать новую историю Запада — о том, что это именно США победили нацистов.

Майя Новик