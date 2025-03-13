Сколько раз хоронили Гитлера и почему Брежнев решил уничтожить его могилу

В 1991 году после падения СССР бывшие офицеры с удовольствием торговали информацией о могиле Гитлера. В результате чего голландские и немецкие журналисты получили точный адрес, где ее искать: Магдебург, Вестендштрассе, дом № 36. Должно было случиться непоправимое: последователи Гитлера вот-вот могли обрести предмет поклонения и вожделения — кости фюрера.
Одним из первых тревогу поднял прошедший всю Великую Отечественную войну военный переводчик Лев Безыменный. Он бывал в Берлине, не по наслышке знал о неонацистских кружках и даже принимал участие в съемках телевизионных ток-шоу с их представителями. Безыменный решил предупредить спецслужбы о происходящем, но его успокоили. «Волноваться не о чем. Вопрос давно решен».
Как сожгли труп Гитлера
Вопрос с могилой фюрера был решен 5 апреля 1970 года. По инициативе председателя КГБ Юрия Андропова, которую поддежало совтеское руководство. Напомним, военный городок тогда передавали властям ГДР и председатель КГБ уже тогда понял, что неонацисты могут создать вокруг могилы целый культ. Поэтому накануне в марте 1970 года он отравил в Кремль письмо № 655, где большая часть информации оказалась написана от руки — такую секретность оно имело. Текст был такой:
«В феврале 1946 года в городе Магдебург на территории военного городка, занимаемого Особым отделом КГБ при 3-й ударной армии ГСОВГ, были захоронены трупы Гитлера, Евы Браун, Геббельса, его жены и детей (всего 10 трупов). В настоящее время указанный военный городок… <…> …передается немецким властям. Учитывая возможность… <…> …обнаружения захоронения, полагаю целесообразным произвести извлечение останков и их уничтожение путем сожжения. Мероприятие будет произведено строго конспиративно силами оперативной группы Особого отдела КГБ и должным образом задокументировано».
Свою подпись и резолюцию «согласен» на письме поставили генсек Леонид Брежнев, председатель Совмина Алексей Косыгин и председатель президиума Верховного Совета Николай Подгорный. Операцию назвали «Архив».
Чтобы провести операцию максимально скрытно, над местом захоронения поставили брезентовую палатку. Ее охраняли оперативные работники спецгруппы КГБ. В случае интереса со стороны немцев следовало отвечать, что русские ищут спрятанный во время войны архив нацистов.
Раскопки начались поздней ночью 4 апреля. Могилу нашли, полуразложившиеся тела вывезли на полигон у городка Шенебек и сожгли. Перегоревшие кости смешали с углем, измельчили и бросили в речку Бидериц. По результатам операции составили акт. Операция прошла спокойно, местные жители ни о чем не спрашивали.
Как нашли труп Гитлера
Инсинуаций на тему того, что Гитлер убежал в Южную Америку или в Антарктиду, много. Но по большей части они исходят от западных журналистов и писателей, которые таким образом зарабатывают. Серьезные люди опираются на факты. А они таковы:
- 2 мая 1945 года контрразведчиком Иваном Клименко и его офицерами были найдены полуобгоревшие тела четы Геббельсов.
- Утром 3 мая в фюрер-бункере нашли тела их мертвых детей. К этому времени советские офицеры знали от генерала Дёница, что фюрер покончил с собой, его труп сожжен. Поиски останков активизировали.
- По воспоминаниям Клименко, в 9 часов вечера 3 мая возле имперской канцелярии нашли труп двойника Гитлера. Его опознал немецкий вице-адмирал Ганс Фосс, но засомневался — носки на трупе были заштопаны.
- 4 мая Клименко вернулся на место, чтобы опознать труп, но тело с улицы уже перенесли в рейхсканцелярию.
- Именно 4 мая боец Клименко Иван Чураков спустился в одну из воронок возле бункера и нашел обгоревшие трупы мужчины и женщины. Клименко не придал этому значения.
- К вечеру стало ясно, что в рейхсканцелярии лежит двойник.
- Утром 5 мая Клименко с сотрудниками СМЕРШа вернулся к воронке. Солдаты извлекли тела мужчины и женщины, вывезли их в отдел контрразведки «СМЕРШ» 79-го стрелкового корпуса. Под телами нашли двух дохлых собак. Их опознали сразу — это была овчарка Гитлера Блонди и щенок, принадлежавший секретарю Гитлера Ифе Браун. На них Гитлер испытывал яды.
Как опознали нацистов
Вскрытие производилось 8 мая в 50 километрах от Берлина в городке Бухе. Увы, ДНК-анализа еще не было. Геббельс был опознан быстро. У него была характерная внешность и искалечена нога. А вот с трупами из воронки пришлось повозиться. Нацисты сожгли мягкие части лиц и руки, чтобы затруднить опознание. Тем не менее фюрера и его супругу опознали.
- По одежде и личным вещам.
- По строению зубов и пломбам. Для этого изъяли медкарту и стоматологические снимки фюрера в клинике Блашке. Чтобы сократить время, патологи изъяли из черепов челюсти и возили с собой.
- Аспирантка клиники Кете Хойзерман сама, по памяти, зарисовала схему зубов лидера нацистов — она совпала с реальной. Увидев челюсти фюрера, она подтвердила, что они принадлежат Гитлеру.
- Показания Хойзерман подтвердил сам владелец клиники Блашке.
- Врач Айкен описал операцию, которую делал на носовой пазухе нацистского лидера. Патологи нашли ее следы на черепе.
- Жену фюрера опознали по золотому мосту. Его узнали Хойзерман и стоматолог Фриц Эхтман, который похвастался, что новый способ крепления моста — его изобретение.
Информацию о самоубийстве диктатора и его жены и о месте захоронения подтвердили:
- начальник охраны фюрера обергруппенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер;
- эсэсовец-охранник Харри Менгерсгаузен;
- камердинер Хайнц Линге;
- адъютант фюрера, эсэсовец Отто Гюнше.
Лишь когда все сомнения отпали, в Кремль доложили, что Гитлер мертв.
Что осталось от Гитлера
После судмедэкспертизы трупы были закопаны в Бухе, затем перевезены в Финов, еще раз перезахоронены в Ратенове, а потом привезены в Магдебург. Андропов положил чехарде конец. Все, что осталось от самой зловещей в истории человечества фигуры — это мост верхней челюсти (9 зубов) и обгоревшая нижняя челюсть (15 зубов).
В 2002 году на Лубянку приезжал американский ученый-стоматолог. Он сравнил привезенные с собой снимки, убедился, что они совпадают с тем, что хранится в архиве ФСБ, и уехал. Кроме этого, в ФСБ часто подают заявки на ДНК-экспертизу останков Гитлера различные СМИ и частные фирмы, однако официального запроса от родственников Гитлера спецслужбам России до сих пор не поступало. Официальная позиция Лубянки такова: «Им сколько не доказывай, все равно будет мало». И это правда. Ведь инсинуации по поводу того, что Гитлер бежал в Аргентину, усиливают недоверие к спецслужбам России и помогают фабриковать новую историю Запада — о том, что это именно США победили нацистов.
Майя Новик