Сколько нужно заниматься спортом, чтобы улучшить здоровье

Их работа показала, что для улучшения состояния здоровья достаточно 15-минутных занятий спортом. В эксперименте участвовали 11 575 человек из 73 компаний в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Они занимались шесть недель каждый день по программе «15-минутный вызов». Тренировки повысили уровень физической активности участников. Порядка 95% участников достигли или даже превысили рекомендуемые нормы этого показателя.