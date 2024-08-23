Сколько нужно заниматься спортом, чтобы улучшить здоровье

Их работа показала, что для улучшения состояния здоровья достаточно 15-минутных занятий спортом. В эксперименте участвовали 11 575 человек из 73 компаний в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Они занимались шесть недель каждый день по программе «15-минутный вызов». Тренировки повысили уровень физической активности участников. Порядка 95% участников достигли или даже превысили рекомендуемые нормы этого показателя.
По словам испытуемых, к концу эксперимента у них улучшились физическая форма, общее состояние здоровья, качество сна, настроение, повысился уровень энергии. В частности, физическая форма улучшилась у 14% добровольцев, а их уровень энергии повысился на 12%.
«“15-минутный вызов” — это эффективный способ улучшить здоровье людей, особенно сотрудников на рабочем месте. Кроме того, программа способствует снижению симптомов депрессии и тревожности», — рассказал доктор Бен Сингх, ведущий автор исследования.
Он отметил, что регулярная активность улучшает физическое и психологическое состояние людей. По его словам, движение — это в том числе профилактика и лечение таких хронических заболеваний, как сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа и рак.
По словам исследователей, рабочие места являются идеальной площадкой для продвижения физической активности. Многие взрослые проводят на работе большую часть времени, а тренировка длительностью 15 минут — это доступная отправная точка для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.
Принести пользу здоровью может обычная ходьба. Например, с ее помощью можно похудеть. Однако нужно знать, как надо ходить тем, кто желает избавиться от лишних килограммов.