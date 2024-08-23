Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько нужно заниматься спортом, чтобы улучшить здоровье

Люди зачастую спорят о том, сколько нужно заниматься спортом. Кто-то выступает за длительные тренировки, а некоторые утверждают, что изнурять себя долгими упражнениями необязательно. Ученые из Университета Южной Австралии (UniSA) провели свое исследование, посвященное этому вопросу.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Их работа показала, что для улучшения состояния здоровья достаточно 15-минутных занятий спортом. В эксперименте участвовали 11 575 человек из 73 компаний в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Они занимались шесть недель каждый день по программе «15-минутный вызов». Тренировки повысили уровень физической активности участников. Порядка 95% участников достигли или даже превысили рекомендуемые нормы этого показателя.

По словам испытуемых, к концу эксперимента у них улучшились физическая форма, общее состояние здоровья, качество сна, настроение, повысился уровень энергии. В частности, физическая форма улучшилась у 14% добровольцев, а их уровень энергии повысился на 12%.

«“15-минутный вызов” — это эффективный способ улучшить здоровье людей, особенно сотрудников на рабочем месте. Кроме того, программа способствует снижению симптомов депрессии и тревожности», — рассказал доктор Бен Сингх, ведущий автор исследования.

Он отметил, что регулярная активность улучшает физическое и психологическое состояние людей. По его словам, движение — это в том числе профилактика и лечение таких хронических заболеваний, как сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа и рак.

По словам исследователей, рабочие места являются идеальной площадкой для продвижения физической активности. Многие взрослые проводят на работе большую часть времени, а тренировка длительностью 15 минут — это доступная отправная точка для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Принести пользу здоровью может обычная ходьба. Например, с ее помощью можно похудеть. Однако нужно знать, как надо ходить тем, кто желает избавиться от лишних килограммов.