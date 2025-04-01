Сколько нужно накопить, чтобы больше никогда не работать

Создание пассивного дохода, равного нынешним 100 тысячам рублей в месяц, требует значительных усилий и финансовых вложений. По словам Алексея Родина, финансового консультанта и эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», для достижения этой цели необходимо накопить 65 миллионов рублей в течение десяти лет.
Родин объяснил, что такая сумма необходима для того, чтобы жить на проценты, учитывая инфляцию и обесценивание денег. «Требуемый капитал для пассивного дохода равен размеру пассивного дохода в год*25», — сказал он.
По его мнению, план выглядит следующим образом: через десять лет накопленные 65 миллионов рублей инвестируются в облигации, из которых ежегодно можно извлекать 4% от общей стоимости портфеля. При доходности портфеля в 12% годовых это обеспечит пассивный доход, эквивалентный 100 тысячам рублей в месяц, а также позволит капиталу расти в соответствии с инфляцией.
Для формирования такого капитала Родин порекомендовал создавать портфели из фондов ценных бумаг, доля которых будет зависеть от уровня риска выбранной инвестиционной стратегии. «Общее правило: чем больше горизонт инвестирования, тем больше риска можно себе позволить», — подчеркнул он.
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