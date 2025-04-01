Сколько нужно накопить, чтобы больше никогда не работать

По его мнению, план выглядит следующим образом: через десять лет накопленные 65 миллионов рублей инвестируются в облигации, из которых ежегодно можно извлекать 4% от общей стоимости портфеля. При доходности портфеля в 12% годовых это обеспечит пассивный доход, эквивалентный 100 тысячам рублей в месяц, а также позволит капиталу расти в соответствии с инфляцией.