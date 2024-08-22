Сколько нельзя есть и пить после установки пломбы?

Зубных врачей многие боятся с детства. Посещение кабинета с бормашиной вызывает волнение и тревогу, а на приеме у стоматолога человек проводит от 30 минут до 2 часов. Все зависит от процедуры и лечения. Все это, конечно, становится стрессом для пациента, а стресс хочется сразу же заедать — так устроен наш организм. Но сразу нельзя. Сколько времени должно пройти с момента установки пломбы и до безопасного перекуса, читайте в справке aif.ru.