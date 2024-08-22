Сколько нельзя есть и пить после установки пломбы?

Зубных врачей многие боятся с детства. Посещение кабинета с бормашиной вызывает волнение и тревогу, а на приеме у стоматолога человек проводит от 30 минут до 2 часов. Все зависит от процедуры и лечения. Все это, конечно, становится стрессом для пациента, а стресс хочется сразу же заедать — так устроен наш организм. Но сразу нельзя. Сколько времени должно пройти с момента установки пломбы и до безопасного перекуса, читайте в справке aif.ru.
Какие бывают пломбы?
Пломбы бывают временные и постоянные. Временные ставят для того, чтобы понять, насколько глубоко поврежден зуб или чтобы разобраться с воспалением нерва, например. Временные пломбы ставят максимум на три недели, и состоять они могут из дентиновой пасты, из цинк-фосфатного цемента или из полимерной пасты.
Постоянные пломбы, естественно, гораздо прочнее. Они бывают керамическими, металлическими, композитными, эпоксидными, акриловыми, стеклоиономерными, поликарбонатными, цинк-фосфатными или силико-фосфатными. Долговечность каждой из них, а также возможность установить такую именно вам, лучше уточнять у врача.
После установки пломбы возникают неприятные ощущения. Это связано с тем, что врач проводил некоторые манипуляции с зубом и десной, а действие анестезии подошло к концу. Несколько дней зуб может вызывать дискомфорт, однако если боль затянулась на срок свыше 10 дней, то это непорядок и нужно обратиться к врачу.
Через сколько часов после установки пломбы можно есть и пить?
После временной пломбы нельзя есть до полутора часов. После установки постоянной пломбы лучше воздержаться от еды 2−3 часа и исключить из рациона твердые продукты на сутки.
Пить воду сразу после пломбирования временной пломбой не рекомендуется, придется подождать час. Иначе можно повлиять на изменение положения элемента. Но если жажда очень сильная, просто невыносимая, то можно сделать 1−2 глотка. Но старайтесь, чтобы вода не попала на зуб с пломбой.
А вот с полимерной пломбой пить можно сразу, на нее жидкость не повлияет.
Если зубной врач установил вам временную или постоянную пломбу других типов, то пить можно спустя 2−2,5 часа.
От алкоголя лучше воздержаться на пару дней, чтобы он не замедлял процессы заживления.