С наступлением осени начинается новый учебный год в школах, колледжах и вузах. У вчерашних школьников теперь отрезки учебы будут делиться не четвертями, а семестрами.
Что такое семестр?
Это время образовательного процесса, которое включает лекции, семинары, лабораторные работы, рефераты, проекты и курсовые. По окончании семестра идет проверка знаний — сессия.
Есть две формы обучения: очная и заочная. Очная форма обучения включает в себя два семестра.
Первый из двух семестров начинается осенью и длится 4−5 месяцев. Начинается он с лекций, а заканчивается сессией, которая может длиться порядка 4 недель.
Второй семестр начинается после зимних каникул. Зимние каникулы длятся две недели.
Заканчивается второй семестр летом, также сессией по проверке полученных знаний.
На заочной форме обучения другая система. Так, студенты заочники посещают не все месяцы семестра, а лишь два из них.
Сколько недель в учебном году в вузе?
В одном учебном году в вузе, как правило, 45 недель. И не менее 7 недель каникул. В учебные недели также входит время практики.
Источник: www.consultant.ru