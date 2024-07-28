Сколько недель в учебном году в школе?

В сентябре традиционно в России начинается учебный год. Школьники отправляются в школы, а студенты — в вузы и колледжы. Программа обучения у школьников и студентов отличается, так же как и продолжительность учебного года.
Сколько учиться в школе?
В России установлены стандарты обучения. Общее образование длится 11 лет, из которых не более 4 лет — начальное общее образование, не более 5 лет — основное общее образование и еще два года на среднее общее образование.
Сколько недель в учебном году?
В начальной школе 34 учебные недели, в первом классе — 33 недели.
С 5 по 9 класс и с 10 по 11 — также 34 учебные недели.
При этом образовательная деятельность делится на учебные четверти: всего их четыре.
- I четверть — 8 учебных недель;
- II четверть — 8 учебных недель;
- III четверть — 11 учебных недель;
- IV четверть — 7 учебных недель.
После каждой четверти предусмотрены каникулы. Самые длинные каникулы — летние.
Осенние каникулы в учебном 2024/2025 году составят 10 дней, зимние — 12 дней, а весенние — 9 дней. Дополнительные каникулы для первоклассников предусмотрены в феврале с 10 по 16 число.