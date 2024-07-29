Сколько недель в году?

Да. Каждая неделя в календаре имеет порядковый номер, и эти номера присваивают по ГОСТу ИСО 8601−2001 «Представление дат и времени». Там сказано, что «первой неделей года считается та, которая содержит число 4 января». То есть, если 1 января приходится на пятницу, субботу или воскресенье, то эта неделя относится к предыдущему году. А если 1 января приходится на четверг — значит, в таком году в календаре будет отмечено порядковыми номерами 53 недели. Такой же эффект возникает, когда високосный год начинается со среды.