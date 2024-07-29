Откуда пошло слово «неделя» и что оно означает?
Издревле у славян отрезок в семь дней назывался седмицей. А вот «неделя» — это было название для конкретного дня, сейчас мы называем его воскресеньем. Старинное название происходило от «не делать», то есть в этот день полагалось не работать, а отдыхать. По этому принципу назван и следующий день — понедельник, то есть «после недели».
Слово «воскресенье» появилось в календаре уже после крещения Руси. В церковнославянском языке слово «неделя» осталось до сих пор в обозначении некоторых праздников. К примеру, Фомина неделя — первое воскресенье после Пасхи.
Сколько недель в году — обычном и високосном?
Это считается просто. В обычном году 365 дней, а в неделе — всегда 7 дней. Делим 365 на 7 и получаем 52 недели и один день в остатке.
В високосном году есть дополнительный день — 29 февраля (почему так повелось, мы уже рассказывали здесь). Если мы возьмем 366 дней и разделим на 7, то получим полные 52 недели и два дня в остатке.
Как определить — високосный год или нет?
Это очень просто: порядковый номер високосного года делится на 4 без остатка. В XXI веке каждый второй четный год високосный. То есть 2020 был високосным, затем 2022 не был, а 2024 снова високосный.
С високосным годом связано много народных примет, в целом к таким годам на Руси всегда было негативное отношение. Дополнительный день — 29 февраля — называли Касьяновым, в честь Кассиана Римского, а рожденным в этот день сулили всякие неприятности. Даже поговорка есть: «На Касьяна родился — с бедой породнился».
Но вернемся к расчету недель — учебных и рабочих.
Сколько учебных недель в году?
Учебный год у студентов длится 45 недель, причем в это время также входит и практика. Подробнее о том, как считается учебное время в вузе, мы рассказывали здесь.
Школьный учебный год состоит из 34 учебных недель, которые рассчитываются с учетом каникул по специальной системе. В первом классе дети учатся на одну неделю меньше.
Сколько полных рабочих недель будет в 2025 году?
У всех, кто трудится 40-часовую рабочую неделю по системе пятидневки в 2025 году в соответствии с производственным календарем будет 46 полных рабочих недель.
Сколько сокращенных рабочих недель будет в 2025 году?
Все сокращенные рабочие недели связаны с праздничными днями или перенесенными днями из-за официальных праздников. В 2025 году таких «коротких» недель будет пять.
Сколько недель отпуска в календарном году?
По Трудовому кодексу РФ каждому сотруднику положен ежегодный оплачиваемый отпуск — 28 календарных дней, иными словами — 4 недели. Соответственно, простое вычитание определяет, на сколько меньше вы будете работать.
Но при этом некоторым категориям граждан положены дополнительные оплачиваемые дни к отпуску. Ненормированный день, работа на Крайнем Севере, вредное или опасное производство — все это может добавить к отпуску от 3 до 15 дней. Что, соответственно, еще больше сократит число рабочих недель в году.
Может ли быть в году 53 календарные недели?
Да. Каждая неделя в календаре имеет порядковый номер, и эти номера присваивают по ГОСТу ИСО 8601−2001 «Представление дат и времени». Там сказано, что «первой неделей года считается та, которая содержит число 4 января». То есть, если 1 января приходится на пятницу, субботу или воскресенье, то эта неделя относится к предыдущему году. А если 1 января приходится на четверг — значит, в таком году в календаре будет отмечено порядковыми номерами 53 недели. Такой же эффект возникает, когда високосный год начинается со среды.
Недавние годы с 53 неделями — 2015-й и 2020-й, а ближайшие год с таким календарем — 2026-й.