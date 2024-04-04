Сколько можно хранить горчицу в домашних условиях?

Острый вкус с примесью перца. Горчица — одна из самых пряных приправ у россиян. Ее используют при консервации домашних закруток, добавляют в разные маринады, смешивают с медом, майонезом или сметаной, для создания более пикантных соусов, намазывают на хлеб, едят с холодным или горячим мясом.
Из чего делают горчицу?
Производят горчицу из семян одноименного растения. В зависимости от сорта окрас семян может быть разным: от черного (у абиссинской), темно-красно-коричневого (у сарептской горчицы), черно-бурого (у черной) до светло-желтым (у белой горчицы).
Что делает горчицу такой ядреной?
Специфический аромат, который бьет в нос, горчица получает благодаря так называемой «острой» молекуле— аллилизотиоцианат, которая содержится в зернах. Это соединение раздражает кожу и слизистые.
Какая горчица более острая, а какая мягче?
Более острой считается порошковая горчица, а зерновая — более мягкой.
Что входит в состав готовой горчицы?
Столовую горчицу делают из обезжиренных и измельченных в порошок семян. Либо смешивают измельченные семена с разными специями, водой, вином, уксусом или растительным маслом для приготовления горчичной пасты. Иногда часть зерен оставляют нетронутой — такая горчица носит название «цельнозерновая».
В состав магазинной горчицы, как правило, входят:
- горчичная основа;
- сахар;
- соль;
- специи;
- уксус.
- также в горчицу добавляют консерванты (бензоат натрия, диоксид серы, сорбат калия), которые продлевают срок хранения.
Какой срок хранения у горчицы?
По данным Роспотребнадзора, хранить горчицу нужно при температуре от 0 до + 20 градусов, при относительной влажности воздуха не более 75%. Избегать солнечных лучей. Открытую упаковку необходимо держать в холодильнике, так как соус после вскрытия быстрее портится (это правило не распространяется на горчичный порошок). Срок годности зависит от сорта горчицы, обычно это 6−9 месяцев.
Дата изготовления горчицы должна быть указана на самой таре, а более точные сроки годности и условия хранения столовой горчицы — на этикетке товара.
Так, производители горчичного порошка отмечают, что такой продукт может храниться в бумажной упаковке в течение года при температуре не выше +25 градусов и относительной влажности воздуха не более 75%. Обычная горчица в пластиковой таре — не больше четырех месяцев с даты изготовления при температуре до +18 градусов. На зерновой горчице в пластиковой тубе указан срок — около девяти месяцев при температуре до 10 градусов, шесть месяцев при температуре от +10 до +25 градусов. Дижонская горчица в стеклянной емкости — от +6 до +22 градусов при влажности воздуха не более 85%.
Многие производители рекомендуют не держать горчицу в холодильнике месяцами, а съедать ее в течение 30 дней после вскрытия.