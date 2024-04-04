Сколько можно хранить горчицу в домашних условиях?

Так, производители горчичного порошка отмечают, что такой продукт может храниться в бумажной упаковке в течение года при температуре не выше +25 градусов и относительной влажности воздуха не более 75%. Обычная горчица в пластиковой таре — не больше четырех месяцев с даты изготовления при температуре до +18 градусов. На зерновой горчице в пластиковой тубе указан срок — около девяти месяцев при температуре до 10 градусов, шесть месяцев при температуре от +10 до +25 градусов. Дижонская горчица в стеклянной емкости — от +6 до +22 градусов при влажности воздуха не более 85%.