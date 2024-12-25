Сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

Главный элемент новогодней ночи для большинства — обильное застолье. Готовить, конечно, принято больше, чем можно будет съесть сразу: завтрак 1 января традиционно начинается с салатов, а затем праздничные блюда часто украшают собой почти все новогодние каникулы.
Но еда со временем портится — и даже очень вкусные блюда способны таить в себе угрозу. Что есть в первую очередь, что отложить на потом и как подготовиться к тому, чтобы остатки праздничного стола не испортили настроение и здоровье, рассказали в Т—Ж.
Салаты — 6 часов
Традиционно главное блюдо новогоднего стола портится быстрее всего — в первую очередь из-за майонеза или других соусов. Если салатов получается очень много, лучше не добавлять соус сразу, а делать это порционно перед подачей. Так салат сможет храниться в несколько раз дольше.
Фаршированные яйца — от 6 часов
Все зависит от состава начинки — если в ней есть майонез, она испортится быстрее. Как и со многими праздничными блюдами, лучше подготовить составляющие по отдельности и фаршировать яйца по мере необходимости — сами они, если сварены вкрутую, без проблем простоят в холодильнике неделю.
Бутерброды с копченой рыбой — 1−2 дня
Хлеб можно хранить в холодильнике 10 дней, а копченую рыбу еще дольше, но готовые бутерброды станут невкусными гораздо быстрее из-за того, что хлеб пропитается жиром. Лучше держать ингредиенты раздельно и делать бутерброды перед подачей, а те, что остались с новогоднего стола, доесть в ближайшие дни.
Тарталетки с икрой — 3 дня
Икра — холодный скоропортящийся продукт, поэтому долго ее в открытом виде лучше не хранить. Чтобы продукт дольше оставался свежим, его советуют сервировать блюдом со льдом на дне: к тому же, это красиво.
Холодец — 3 — 4 дня
В холодильнике холодец запросто хранится несколько дней, но нужно учитывать, что часто его готовят не 31 декабря, а заранее. Другой вариант: сложить блюдо в герметичную упаковку и убрать в морозилку. Там оно сможет храниться сколько угодно (правда, через пару месяцев станет уже не таким вкусным).
Жареное мясо — 3 — 5 дней
Курица портится чуть быстрее, говядина или баранина держатся чуть дольше. Чтобы готовое мясо нормально хранилось, оно должно быть хорошо прожарено. Еще неплохая идея — подогреваемые подносы: остывшее мясо портится быстрее.
Торт «Наполеон» — 3 дня
Главная проблема с тортами и выпечкой — без упаковки они быстро впитывают запахи и становятся невкусными, даже если не успели испортиться. Как правильно хранить разную выпечку, подробно рассказывали в отдельном материале.