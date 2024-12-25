Сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

Но еда со временем портится — и даже очень вкусные блюда способны таить в себе угрозу. Что есть в первую очередь, что отложить на потом и как подготовиться к тому, чтобы остатки праздничного стола не испортили настроение и здоровье, рассказали в Т—Ж.