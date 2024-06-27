Сколько минут варить перепелиные яйца?

«На поверхности яиц возможны разные опасные бактерии, которые могли занести грязными руками. Например, предыдущий покупатель потрогал их в магазине, но брать не стал. Поэтому любые яйца нужно мыть: и куриные, и перепелиные. И важно это делать не просто проточной водой, а, например, с обычным хозяйственным мылом — бактерии и грязь смоются лучше и не останутся на скорлупе», — рекомендует эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.