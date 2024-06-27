Сколько минут варить перепелиные яйца?

Все яйца варятся примерно одинаково, время приготовления зависит от свежести и размера. Общие правила — мыть перед приготовлением и не класть яйца из холодильника в крутой кипяток, от перепада температуры они потрескаются.
Чтобы сварить перепелиные яйца, положите их в кастрюлю и залейте холодной водой. Затем на среднем огне доведите до кипения.
Время варки перепелиных яиц зависит от желаемого результата:
Всмятку — чтобы желток остался жидким, необходимо поместить перепелиные яйца в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения, затем выключить огонь и подержать продукт в горячей воде еще пару минут.
В мешочек — чтобы желток стал вязким, варить 3 минуты после закипания воды.
Вкрутую — чтобы желток стал твердым, варить 6 минут после закипания воды.
Сразу после варки залейте перепелиные яйца холодной водой, переложив их в миску или под проточную воду. Так их будет легче чистить.
Почему нужно мыть яйца перед приготовлением?
«На поверхности яиц возможны разные опасные бактерии, которые могли занести грязными руками. Например, предыдущий покупатель потрогал их в магазине, но брать не стал. Поэтому любые яйца нужно мыть: и куриные, и перепелиные. И важно это делать не просто проточной водой, а, например, с обычным хозяйственным мылом — бактерии и грязь смоются лучше и не останутся на скорлупе», — рекомендует эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.
Специалист напоминает, перепелиные яйца следует хранить в холодильнике не более 60 суток. Однако после 30 суток хранения содержимое яйца начнет постепенно высыхать и уменьшаться в размерах. Поэтому не стоит покупать продукт с истекающим сроком годности.