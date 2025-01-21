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Сколько мандаринов можно съедать в день

Мандарины — это настоящая витаминная «бомба», они являются источником антиоксидантов, витаминов А, С, D, K, PP и витаминов группы B (В1, В2, В6), а также богаты калием, фосфором, натрием, железом, кальцием, магнием, пищевыми волокнами и полезными сахарами. Однако употребление слишком большого количества мандаринов за раз может быть опасно, рассказала врач сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

По ее словам, высокое содержание витаминов помогает укрепить зубы, кости и повысить иммунитет. Причем полезны даже корки мандаринов при добавлении в напитки — в них содержатся масла, благотворно влияющие на нервную систему и настроение, что особенно важно в осенне-зимний период.

Однако, как отмечает врач, в любых сладких фруктах (и мандарины не являются исключением), чем выше содержание сахара, тем выше его гликемический индекс. «Глюкоза, содержащаяся в мандаринах, стимулирует выработку инсулина, который нарушает расщепление жира, что способствует набору веса», — предупреждает доктор.

Кроме того, кислые сорта мандаринов могут повышать уровень кислотности желудочного сока. Раздражать пищеварительную систему и запускать процессы брожения в желудочно-кишечном тракте, провоцировать вздутие.

«От мандаринов точно стоит воздержаться людям с гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при любых заболеваниях поджелудочной железы и желчного пузыря», — говорит Ольга Шуппо.

Как и все цитрусовые, мандарины являются сильными аллергенами и могут спровоцировать различные аллергические реакции.

Педиатры рекомендуют не давать мандарины детям до года.

В день взрослому человеку можно съедать до 5−6 мандаринов, обязательно разделив их прием в течение всего дня. Тогда вы точно не причините вреда своему организму.

Ольга Шуппо
врач сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic

Лучше всего ежедневную порцию фруктов все же разбавлять яблоками, грушей, бананами, а также ягодами. Всего рекомендуется в день съедать 1−2 порции фруктов (1 порция — это около 160 г).