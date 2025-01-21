Сколько мандаринов можно съедать в день

Мандарины — это настоящая витаминная «бомба», они являются источником антиоксидантов, витаминов А, С, D, K, PP и витаминов группы B (В1, В2, В6), а также богаты калием, фосфором, натрием, железом, кальцием, магнием, пищевыми волокнами и полезными сахарами. Однако употребление слишком большого количества мандаринов за раз может быть опасно, рассказала врач сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.