Сколько мандаринов можно съедать в день

По ее словам, высокое содержание витаминов помогает укрепить зубы, кости и повысить иммунитет. Причем полезны даже корки мандаринов при добавлении в напитки — в них содержатся масла, благотворно влияющие на нервную систему и настроение, что особенно важно в осенне-зимний период.
Однако, как отмечает врач, в любых сладких фруктах (и мандарины не являются исключением), чем выше содержание сахара, тем выше его гликемический индекс. «Глюкоза, содержащаяся в мандаринах, стимулирует выработку инсулина, который нарушает расщепление жира, что способствует набору веса», — предупреждает доктор.
Кроме того, кислые сорта мандаринов могут повышать уровень кислотности желудочного сока. Раздражать пищеварительную систему и запускать процессы брожения в желудочно-кишечном тракте, провоцировать вздутие.
«От мандаринов точно стоит воздержаться людям с гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при любых заболеваниях поджелудочной железы и желчного пузыря», — говорит Ольга Шуппо.
Как и все цитрусовые, мандарины являются сильными аллергенами и могут спровоцировать различные аллергические реакции.
Педиатры рекомендуют не давать мандарины детям до года.
В день взрослому человеку можно съедать до 5−6 мандаринов, обязательно разделив их прием в течение всего дня. Тогда вы точно не причините вреда своему организму.
Лучше всего ежедневную порцию фруктов все же разбавлять яблоками, грушей, бананами, а также ягодами. Всего рекомендуется в день съедать 1−2 порции фруктов (1 порция — это около 160 г).