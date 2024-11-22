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Самый молодой город в России: где он находится

В Республике Татарстан находится город Иннополис, который официально появился только в 2015 году. Рассказываем интересные факты о самом молодом городе России.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Наша страна постоянно растет и развивается, благодаря чему появляются новые города. Самому молодому среди них в июне 2024 года исполнилось всего 9 лет.

9 июня 2015 года в Республике Татарстан официальный статус города получил основанный в 2012 году поселок Иннополис. Название, к слову, было выбрано не случайно — оно отражает технологическую и инновационную направленность.

На официальном открытии присутствовали Дмитрий Медведев, Рустам Минниханов и Николай Никифоров. Вместе они нажали на символическую кнопку «запуска» Иннополиса.

В Иннополисе одними из первых появились беспилотные такси и роботы-официанты, обслуживающие большинство местных баров, кафе и ресторанов. И это неудивительно, ведь центром Иннополиса является университет, специализирующийся на исследованиях и разработках в сфере искусственного интеллекта.

Известно, что в настоящее время в городе живет 7601 человек, 1194 из которых являются студентами. При этом показатели трудоустройства среди студентов местного университета составляет рекордные 100%.

Главными достопримечательностями «Инно», так город называют местные жители, являются технопарки, городское пространство «Артспейс» и бесплатные барбекю-зоны с видом на лес.

Добраться до Иннополиса можно из Казани на фирменном шаттле от комбината «Здоровье» и от автовокзала «Восточный».

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