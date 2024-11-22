Самый молодой город в России: где он находится

В Иннополисе одними из первых появились беспилотные такси и роботы-официанты, обслуживающие большинство местных баров, кафе и ресторанов. И это неудивительно, ведь центром Иннополиса является университет, специализирующийся на исследованиях и разработках в сфере искусственного интеллекта.