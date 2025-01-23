Сколько лет героям фильма «Вокзал на двоих»

Свою роль в фильме «Вокзал для двоих» Олег Басилашвили комментирует со смешанными чувствами. Съемки давалась актеру тяжело, особенно во время романтических сцен с малознакомой ему на тот момент артисткой Гурченко (до «Вокзала на двоих» они не пересекались в работе). Басилашвили даже хотел отказаться от участия в картине. Ситуацию спасла сама Людмила Марковна. Она внесла правки в эпизод, где они должны были быть с партнером тет-а-тет. Новые диалоги подошли актеру по темпераменту. Позже Басилашвили сказал: «Люся переписала текст именно так, как я могу его произнести».