Сколько лет героям фильма «Вокзал на двоих»

Картина «Вокзал для двоих» — нестареющая классика отечественного кинематографа. В широкий прокат она вышла 11 февраля 1983 года.
Режиссер: Эльдар Рязанов.
Авторы сценария: Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов.
Оператор-постановщик: Вадим Алисов.
Художник-постановщик: Александр Борисов.
Композитор: Андрей Петров.
Длительность фильма: около 2 часов 12 минут.
О чем фильм «Вокзал для двоих»?
Солнечным летним днем скорый поезд Москва — Душанбе остановился на 20-минутную стоянку в городе Заступинск. Вместе с другими пассажирами пианист Платон Сергеевич Рябинин (Олег Басилашвили) отправился в привокзальный ресторан, чтобы пообедать. Там он встретил официантку Веру Нефедову (Людмила Гурченко), благодаря которой и закрутилась эта почти детективная история, повествующая о смертельной аварии, воровстве, предательстве и большой любви.
Отстав от своего поезда, Платон вынужден ночевать на вокзале, есть остатки с чужих столов, спекулировать дынями и драться. В итоге совершенно чужие друг другу люди из разных миров всего за пару дней становятся самыми близкими. И вот уже Вера представляется супругой женатого Платона, чтобы получить с ним свидание в колонии, где-то в заснеженной Сибири, и не бросает его, когда пианисту грозит обвинение в побеге.
Как снимался культовый фильм?
Свою роль в фильме «Вокзал для двоих» Олег Басилашвили комментирует со смешанными чувствами. Съемки давалась актеру тяжело, особенно во время романтических сцен с малознакомой ему на тот момент артисткой Гурченко (до «Вокзала на двоих» они не пересекались в работе). Басилашвили даже хотел отказаться от участия в картине. Ситуацию спасла сама Людмила Марковна. Она внесла правки в эпизод, где они должны были быть с партнером тет-а-тет. Новые диалоги подошли актеру по темпераменту. Позже Басилашвили сказал: «Люся переписала текст именно так, как я могу его произнести».
Роль официантки Веры была написана специально под Гурченко. После грандиозного успеха в «Карнавальной ночи» артистка смело взялась за роль скандальной официантки. Однако, по ее мнению, не Вера и Платон — главные герои «Вокзала на двоих», а железнодорожный вокзал, где их свела судьба.
Вот цитата из автобиографичной книги Людмилы Гурченко «Аплодисменты»: «Через всю картину в кадре два актера. Два актера? Обман зрения. За этими двумя огромная махина — Вокзал. Он главный персонаж фильма о любви. Этот “неодушевленный предмет” дышит, кипит, капризничает почище, чем самая несносная кинозвезда. У него свои планы, расписания, опоздания, свидания и расставания. И вот сейчас на этом вокзале произойдет двойное расставание — и кинематографическое в сцене, и человеческое за кадром. Все готово, и только нет поезда».
Кадры прибытия и отправления поездов снимали на Рижском вокзале Москвы, а ночевку Веры и Платона в зале ожидания, а также их разговор перед отъездом пианиста — на Витебском вокзале Санкт-Петербурга (бывший Ленинград).
Сколько лет было героям Олега Басилашвили и Людмилы Гурченко?
В сценарии фильма указывается, что Платону Рябинину было около 40 лет: «Это был мягкий, застенчивый человек лет сорока, а может, и больше. По его доверчивому лицу было понятно, что он не способен на неблаговидные поступки. Такой ни карьеры не сделает, ни уголовный кодекс не нарушит».
Возраст Верочки Нефедовой остался за кадром. Но она описывается, как «официантка с милым, но уже потрепанным жизнью лицом, которое украшали огромные отважные глазища». Можно предположить, что Вера и Платон были примерно погодками. У обоих были взрослые дочки.
Во время съемок фильма Олегу Басилашвили было 48 лет, а Людмиле Гурченко — 47.