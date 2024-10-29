Сколько лет было Родиону Раскольникову в «Преступлении и наказании»?

Что сотворил герой Достоевского вы, наверняка, помните, а вот его возраст вряд ли с ходу назовете. И это не удивительно, автор описывает внешность и мысли Родиона Раскольникова уже в первых главах. А возраст упоминает ближе к концу книги.
Как автор описывает Раскольникова в «Преступлении и наказании»?
Достоевский — мастер контрастов. Он описывает Раскольникова, как очень красивого юношу: «Он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен», но при этом одевает героя в лохмотья, заставляет носить порыжевший исковерканный цилиндр и дырявые заскорузлые сапоги. Да, автору это нужно для того, чтобы подчеркнуть всю трагедию героя. Родион еще сохранил горделивую осанку, но она не соответствует тому бедному пальто, которое вынужден носить Раскольников.
Опять же — постоянная бледность и воспаленные глаза героя. Это и от голода, и от тяжелых, пугающих мыслей, и от унижения. «Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу» — подчеркивает Достоевский. Это ли не унижение? Стыдно, что нищета заела, а сделать с этим ничего не получается — стыдно настолько, что Родион уже не краснеет, он бел, как покойник.
Но при этом главный герой не опускает рук. Его мысли постоянно занимает нездоровая идея преодолеть все тяготы одним махом топора — через убийство старухи-процентщицы. И через это перестать быть «дрожащей тварью» и возвыситься над покорной толпой. Эти мысли уже не пугают его, а напротив, вызывают прилив энтузиазма: «какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах и в его исхудалом бледно-желтом лице», — так описывает автор Раскольникова.
Сколько лет главному герою романа «Преступление и наказание»?
На протяжении первых пяти частей книги постоянно и на все лады упоминается, что Раскольников — бывший студент, из чего можно сделать вывод, что он довольно молод. Но при этом его постоянно называют по имени-отчеству — Родион Романович, следовательно, он уже не слишком юн. Поэтому читатели, когда знакомятся с книгой в первый раз, строят самые разные предположения относительно возраста главного героя, и диапазон этот колеблется от 10 до 33 лет.
И только в шестой части романа, в главе VII писатель Достоевский, сжалившись над нами, называет точный возраст Родиона: «Раскольников взял газетку и мельком взглянул на свою статью. Как ни противоречило это его положению и состоянию, но он ощутил то странное и язвительно-сладкое чувство, какое испытывает автор, в первый раз видящий себя напечатанным, к тому же и двадцать три года сказались. Это продолжалось одно мгновение. Прочитав несколько строк, он нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце».
Итак, в финале романа, буквально за несколько страниц до явки с повинной, автор прямым текстом сообщает, что главному герою — 23 года.
С учетом того, сколько времени он впоследствии проведет на каторге, можно сделать вывод, что герой после отбытия наказания все еще останется молодым человеком. И большая часть жизни у него — впереди.
Сколько лет было актерам, которые играли Раскольникова в кино?
Самые первые заметные экранизации романа Достоевского случились в 1935 году. В американском фильме главная роль — Родерик Раскольникофф — досталась 31-летнему Петеру Лорре (который потом играл злодеев в «Касабланке» и «Мальтийском соколе»). Во французской версии сыграл Пьер Бланшар, которому на тот момент было 40 лет, но провалился фильм не из-за этого катастрофического несовпадения — он просто был плохо снят.
В 1956 году французы решили исправиться и попробовали еще раз. На главную роль позвали 29-летнего Робера Оссейна, и он сыграл убедительно, а после отправился в многолетнюю сагу про Анжелику.
В СССР фильм по Достоевскому снял в 1969 году режиссер Лев Кулиджанов. В этом «Преступлении и наказании» главную роль сыграл Георгий Тараторкин. На момент съемок ему было как раз 23 года, и многие отмечали, что нервозность тогда еще неопытного актера вкупе с гордостью и честолюбием, с которыми он старался скрывать свою неуверенность, позволили максимально точно попасть в образ героя Достоевского.
Еще одна американская экранизация вышла на экраны в 1998 году, здесь Раскольникова сыграл 22-летний Патрик Демпси, на тот момент уже бывший звездой романтических и молодежных комедий. По мнению критиков, он создал чересчур романтичный образ и маловато рефлексировал. Поэтому спустя четыре года в США сняли еще один фильм, пожестче и помрачнее, там за рефлексию отвечал 38-летний Криспин Гловер. После премьеры мнение о том, что американцам лучше не лезть к русской классике только укрепилось.
В 2007 в России вышел сериал «Преступление и наказание» с Владимиром Кошевым. На момент съемок в картине ему было 30 лет.
В сериале 2024 года роль Раскольникова играет 33-летний Иван Янковский.