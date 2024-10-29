Сколько лет было Родиону Раскольникову в «Преступлении и наказании»?

И только в шестой части романа, в главе VII писатель Достоевский, сжалившись над нами, называет точный возраст Родиона: «Раскольников взял газетку и мельком взглянул на свою статью. Как ни противоречило это его положению и состоянию, но он ощутил то странное и язвительно-сладкое чувство, какое испытывает автор, в первый раз видящий себя напечатанным, к тому же и двадцать три года сказались. Это продолжалось одно мгновение. Прочитав несколько строк, он нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце».