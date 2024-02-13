Сколько, кому и как надо пить воду. Мнения врачей

«Назвать какое-то общее для всех смертельное количество воды для организма сложно, у каждого оно свое. Но если человек употребляет больше пяти литров в день из-за жажды — это сигнал о наличии каких-то заболеваний, а если это делается намеренно, то вряд ли приведет к каким-то позитивным последствиям, если мы не говорим о сильной жаре или интенсивных тренировках, когда организм потерял много жидкости. Вместе с тем, если жидкости теряется много, а потребляется мало, это может привести к обезвоживанию. Это состояние может быть потенциально опасным и даже смертельным для организма: если потеряно 20−25%, это чревато летальным исходом», — предупредила она.