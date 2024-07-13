Сколько колец можно носить на руках женщине?

Можно, но и здесь важно гармоничное сочетание. Если одно кольцо гладкое, то второе выбирайте со вставкой. Можно носить два одинаковых кольца с широким ободом, но одно золотое, второе из серебра. И не вздумайте сочетать простую бижутерию с дорогим кольцом — это будет слишком резко бросаться в глаза.