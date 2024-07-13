Сколько колец можно носить на руках женщине?

Есть определенный ювелирный этикет, который строг и неумолим.
Сколько колец носить на руках женщине?
На обеих руках должно быть важно соблюдать правило сочетаемости. То есть кольца должны смотреться лаконично. Для этого нужно представить, что все три украшения продавались бы вместе или были выставлены на витрине как набор.
Кстати, есть наборные или фаланговые кольца. Тут другие правила: наборные кольца можно носить вместе на одном пальце или по отдельности на двух-трех пальцах одной руки.
Можно ли носить золото и серебро вместе?
Можно, но и здесь важно гармоничное сочетание. Если одно кольцо гладкое, то второе выбирайте со вставкой. Можно носить два одинаковых кольца с широким ободом, но одно золотое, второе из серебра. И не вздумайте сочетать простую бижутерию с дорогим кольцом — это будет слишком резко бросаться в глаза.
Можно ли носить кольца с камнями?
Конечно, да, но если это крупные камни, то оставьте их для праздничного выхода. Днем с подругой в кафе такое кольцо будет смотреться неуместно. Маленькие камушки или россыпь камней — вполне допустимы.
Но помните, к кольцам с камнями применимы те же правила — если хотите надеть их несколько штук, то они также должны сочетаться между собой.
Коко Шанель говорила, что, если хотите выглядеть стильно и соблюсти меру в украшениях, «снимите то, что надели последним». К ювелирным украшениям, и особенно кольцам, это правило также подходит на сто процентов.