Сыр — очень вкусный продукт. Он может быть разным: твердым, сухим, плавленым, нежирным, козьим и так далее. Но сколько калорий в сыре и можно ли его назвать диетическим продуктом? Разбираемся вместе.
Как готовят сыр?
Сыров существует великое множество. Но все они готовят по плюс-минус одному принципу: нагревают молоко, добавляют в него бактериальную закваску, затем кладут сычужный фермент, благодаря которому образуется сырный сгусток и сыворотка. Затем сыворотку удаляют, сгусток проваривают, кладут его в формы и прессуют. Потом выдерживают сыр несколько недель или лет (например, пармезан) и готово.
Почему сыр полезный?
Насыщенные жиры, которые содержатся и в сыре, и в том же сливочном масле, по-разному влияют на сосуды. Например, молочный жир из сливочного масла повышает уровень холестерина, а жиры из сыра на этот показатель и вовсе не влияют.
А еще во время ферментации в сыре синтезируется важный для организма витамин К. Он помогает свертываемости крови, а еще костям и сосудам. Ну и еще были проведены исследования, согласно которым те люди, что ели около 100 грамм сыра в день, имели на 10% ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Сколько калорий в сыре?
Вообще, сыр относится к жирным продуктом. Он, как и другие молочные продукты, содержит в себе насыщенные жиры и в нем много калорий: от 200 до 400 ккал на 100 грамм продукта.
- В рассольных сырах (сулугуни, брынза) — 212 ккал.
- В копченых сырах (колбасный, адыгейский копченый) — 248 ккал.
- В плавленом сыре — 257 ккал.
- В козьем сыре — 290 ккал.
- В сыре с голубой плесенью (рокфор, горгонзола) — 363 ккал.
- В полутвердых сырах (голландский, российский, гауда, пошехонский, эдам) — 364 ккал.
- В твердых сырах (пармезан) — 372 ккал.