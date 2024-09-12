Сколько калорий в сыре?

А еще во время ферментации в сыре синтезируется важный для организма витамин К. Он помогает свертываемости крови, а еще костям и сосудам. Ну и еще были проведены исследования, согласно которым те люди, что ели около 100 грамм сыра в день, имели на 10% ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.