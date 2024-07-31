Сколько калорий в пицце

Диетологи не рекомендуют есть пиццу часто и в больших количествах. Можно уменьшить калорийность этого сытного продукта, но даже «полезную» пиццу нельзя есть каждый день.
Количество калорий в пицце зависит от ингредиентов. Например, самое питательное — дрожжевое слоеное и промышленное тесто. Минимум калорий в дрожжевом пресном, тесте на кефире и тонком тесте. Для приготовления низкокалорийной пиццы выбирают нежирное мясо или заменяют на овощи, а вместо майонеза используют соус.
Количество калорий в 100 г разных видов пиццы
Вегетарианская — 164 ккал.
Грибная — 195 ккал.
Морская — 198 ккал.
Гавайская — 200 ккал.
Мексиканская — 203 ккал.
Маргарита — 222 ккал.
Неаполитано — 228 ккал.
4 сезона — 231 ккал.
Дьябло (Диабло) — 240 ккал.
С брынзой и моцареллой — 243 ккал.
С салями — 249 ккал.
Калифорния — 254 ккал.
4 сыра — 302 ккал.
Пепперони — 340 ккал.
Карбонара — 341 ккал.
Деревенская с курицей — 443 ккал.
Какая пицца менее калорийная?
Врач-диетолог «ФИЦ питания и биотехнологии» на сайте «Здоровое питание РФ» Антонина Стародубова рекомендует есть пиццу не чаще, чем два-три раза в месяц. И порция при этом не должна превышать 150−200 г. Эксперт советует отказаться от дополнительных соусов, сладких напитков и предупреждает, что даже «полезный» вариант пиццы не подходит для ежедневного питания.
«Можно заменить колбасу и ветчину на отварное или запеченное мясо курицы или индейки с невысоким содержанием жиров и выбрать сыр с пониженным содержанием жира. Кроме того, часть муки высшего сорта при приготовлении теста для пиццы можно заменить на цельнозерновую — или частично использовать нутовую или чечевичную муку», — сказала диетолог.
Колбасные изделия в пицце значительно увеличивают общую калорийность блюда и повышают содержание в нем насыщенных жиров и соли. Овощи, наоборот, сделают состав пиццы более сбалансированным, обогатят блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой, отметила диетолог.
Источники: https://health-diet.ru/