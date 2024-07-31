Сколько калорий в пицце

Врач-диетолог «ФИЦ питания и биотехнологии» на сайте «Здоровое питание РФ» Антонина Стародубова рекомендует есть пиццу не чаще, чем два-три раза в месяц. И порция при этом не должна превышать 150−200 г. Эксперт советует отказаться от дополнительных соусов, сладких напитков и предупреждает, что даже «полезный» вариант пиццы не подходит для ежедневного питания.