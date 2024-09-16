Сколько калорий в мандарине?

Мандарины родом из Китая. Считается, что люди начали употреблять их в пищу примерно в 2200 году до нашей эры. А к 1127 году нашей эры уже было описано порядка 27 сортов мандарина, кумквата и сладкого апельсина. Но в Англию мандарины попали, например, только в 1805 году, а в Россию их стали завозить в 1870-х из Германии.