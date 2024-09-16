Мандарины — цитрусовые, которые могут быть в зависимости от сорта разными по размеру, количеству косточек и сладости. Мандарины имеют тонкую кожицу, которую достаточно легко очистить. На прилавках у нас чаще всего мандарины появляются из Северной Африки, Индокитая, Грузии и Абхазии, из Турции и из Латинской Америки.
Откуда появились мандарины?
Мандарины родом из Китая. Считается, что люди начали употреблять их в пищу примерно в 2200 году до нашей эры. А к 1127 году нашей эры уже было описано порядка 27 сортов мандарина, кумквата и сладкого апельсина. Но в Англию мандарины попали, например, только в 1805 году, а в Россию их стали завозить в 1870-х из Германии.
До 1960-х годов в СССР мандарины были редкостью, и только после к нам стали завозить мандарины регулярно и как раз накануне Нового года, поэтому они и стали одним из символов праздника. На сегодняшний день мандарины на прилавках есть круглогодично.
Сколько калорий в мандарине?
Цитрусовые богаты витаминами А и С. Кроме того, там есть кальций, калий, кремний, молибден и кобальт. В 100 граммах мандарина содержится 38 ккал, 7,5 грамма углеводов, а также 2 грамма клетчатки. Белка там всего 0,8 грамма, а жира — 0,2 грамма.
В день можно съедать 1−2 мандарина, если нет аллергической реакции и нет проблем с ЖКТ.