Сколько калорий в лаваше?

В старину, тесто для лаваша замешивала старшая в доме женщина, а раскатывала — невестка. Интересно, что лаваш заготавливали впрок, потому что он долго не портится. Лаваш высушивали и складывали стопкой, как полотенца. Хранили лаваш в холоде, а перед подачей сбрызгивали водой.