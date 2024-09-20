Состав лаваша максимально прост: мука, вода и соль.
Как появился лаваш?
Лаваш — тонкая лепешка, которую готовят уже более 3000 лет. Вообще, кавказская кухня одна из самых древних на Земле.
В «Этимологическом словаре армянского наследственного лексикона» говорится о том, что слово «лаваш» (լավաշ lavaš) происходит от протоармянского law — «плоский», который переходит в среднеармянский уже в форме lawš, означающий «тонкий плоский хлеб».
Процесс изготовления лаваша называют «лав кашац». Это буквально переводится как «хорошо растянутый». Интересно, что в армянском языке используют выражение «есть хлеб», которое означает и завтрак, и обед, и ужин.
Какие традиции связаны с лавашом?
В старину, тесто для лаваша замешивала старшая в доме женщина, а раскатывала — невестка. Интересно, что лаваш заготавливали впрок, потому что он долго не портится. Лаваш высушивали и складывали стопкой, как полотенца. Хранили лаваш в холоде, а перед подачей сбрызгивали водой.
Чаще всего в лаваш заворачивали мясо или овощные блюда.
Сухой лаваш принято крошить в бульон.
Еще один вариант армянского лаваша — матнакаш. Это «толстый» лаваш, который чаще бывает круглой формы, а иногда продолговатый. От тонкого его отличает рецепт приготовления: для такого лаваша используются дрожжи.
Сколько калорий в лаваше?
В 100 граммах тонкого лаваша 225 ккал.
В 100 граммах матнакаша — 275 ккал.
Таким образом, самым калорийным считается именно «толстый» лаваш.