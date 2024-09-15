Сколько калорий в хурме

В конце осени и в начале зимы на прилавках появляется хурма. Хурма — ягода, которая в спелом состоянии очень вкусная. Хурма появилась впервые в Китае и Японии. В Китае растет дикая хурма, а в Японии хурму считают национальным достоянием. В России хурма появилась только в конце XIX века.
Чем полезна хурма?
В хурме есть большое количество витамина С и йода. Кроме того, плод богат витаминами А, Е, К, витаминами группы В, Р, РР, а еще железом, фосфором, магнием, марганцем и калием.
В хурме также есть пектин, пищевые волокна, органические кислоты и эффективный для профилактики атерсклероза танин.
Вот кстати, танин — это причина вяжущего вкуса неспелого плода. А чтобы избавиться от неприятного вкуса, можно оставить хурму в темном месте на 2−3 дня. Еще можно заморозить в морозилке, а затем, разморозив, съесть уже вкусную хурму.
Хурму можно сушить, вялить и, конечно, употреблять сырой.
Насколько калорийна хурма?
Калорийность хурмы зависит от сорта. Вот сколько килокалорий содержится в 100 граммах ягоды:
- «королек» — 56 ккал,
- «бычье сердце» — 65 ккал,
- «инжирная» — 66 ккал,
- «медовая» — 76 ккал.
Хурму часто используют в диетах, потому что она не слишком калорийна, но при этом сладкая и питательная и помогает не срываться, когда вы истосковались по десертам и вкусняшкам.