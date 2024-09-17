Холодец (не путайте со студнем) считается одним из традиционных блюд русской кухни. Особенно его ценят зимой, и хозяйки с удовольствием готовят перед Новым годом, чтобы поставить на праздничный стол. Хотя приготовить его правильно — это очень непросто. Холодец относится к тем блюдам, рецепт которых важен так же, как и соблюдение технологии приготовления: надо запастись правильным мясом, но — что гораздо важнее — терпением.
Как готовят холодец?
Классический холодец варят из свиных ножек или из говяжьей рульки. Также можно варить из курицы.
Приготовление холодца занимает несколько часов. Свиные ножки или говяжьи рульки нужно варить 6−8 часов. Готовность определяется тем, что косточки свободно отсоединяются по суставам. Опытные хозяйки проверяют готовность таким способом: смачивают большой и указательный пальцы бульоном и прижимают их. Если бульон сварен правильно, то пальцы «приклеятся» друг к другу.
Из курицы или индейки холодец варят около 5 часов. Используют, как правило, ножки. В холодец добавляют мясо и специи по вкусу.
Желатин добавлять не нужно, потому что мясные продукты содержат достаточно коллагена. Холодец застынет и так. На этот процесс закладывайте также не менее 6−7 часов.
Но убирать в холодильник формочки, наполненные мясом и бульоном, нужно лишь после того, как варево остынет до комнатной температуры.
Срок хранения у холодца довольно короткий — в холодильнике холодец можно хранить не более 4 дней.
Сколько калорий в холодце?
Холодец считается довольно жирной пищей, на 100 грамм продукта приходится не менее 15 грамм жиров. Несмотря на это, в этом блюде содержится примерно 160−180 ккал.
Если готовить холодец из курицы или индейки, то калорийность уменьшится и составит 130 ккал.