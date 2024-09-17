Сколько калорий в холодце?

Холодец (не путайте со студнем) считается одним из традиционных блюд русской кухни. Особенно его ценят зимой, и хозяйки с удовольствием готовят перед Новым годом, чтобы поставить на праздничный стол. Хотя приготовить его правильно — это очень непросто. Холодец относится к тем блюдам, рецепт которых важен так же, как и соблюдение технологии приготовления: надо запастись правильным мясом, но — что гораздо важнее — терпением.