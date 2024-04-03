​Сколько калорий сжигается во время ходьбы на самом деле?

Считается, что прогулки на свежем воздухе не только приятны, но и полезны для здоровья, ведь они помогают сжигать калории и бороться с лишним весом. Сколько калорий сжигается при ходьбе и от чего зависит этот показатель, разобрался aif.ru.
Сколько калорий человек сжигает при ходьбе?
Как показывают результаты исследований, проведенных столичными учеными из РГУФКСМиТ и 12-ого лечебно-диагностического центра Минобороны России, расход калорий на каждый пройденный километр таков: для мужчин — 0,68 ккал/кг, для женщин — 0,72 ккал/кг. ориентировочный расход энергии при ходьбе с разной скоростью:
- при скорости 3 км/ч: 2 ккал/мин;
- при скорости 5 км/ч: 4 ккал/мин;
- при скорости 7 км/ч: 7 ккал/мин.
Портал sports.ru сообщает, что обычный человек может дополнительно сжечь около 1400 ккал за неделю при условии, что каждый день будет ходить по полчаса. Таким образом, за 30 минут в день можно потратить около 200 ккал, а за месяц значение достигнет 5600 ккал, что в результате даст снижение веса на 700 грамм безо всяких диет.
Однако эти значения нельзя принимать за идеальные и применимые к любому человеку: это лишь ориентировочная оценка, так как точный расход калорий зависит от таких факторов, как ваш вес, интенсивность ходьбы, уровень физической подготовки и других индивидуальных особенностей.
От чего зависит, сколько калорий человек сожжет при ходьбе?
На то, насколько эффективная в борьбе с лишним весом будет ходьба, влияют и особенности конкретного человека, и характеристики двигательной активности. Например, чем больше весит человек, тем больше калорий он будет терять. Если ходить быстрее или прилагать больше усилий, то есть идти в гору или с утяжелением, калории будут расходоваться эффективнее.
Вместе с тем, подбирать условия ходьбы нужно индивидуально, исходя из особенностей здоровья человека. Если человек практикует малоподвижный образ жизни, не имеет опыта повышенных физических нагрузок, нужно начинать с малого — 20−30 минут каждый день ходить по ровной поверхности в нормальном темпе — 1 км за 12 минут (5 км/ч), постепенно увеличивая продолжительность тренировки. Можно разбивать прогулку на части, например, 15 минут — утром, 15 минут — вечером.