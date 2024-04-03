​Сколько калорий сжигается во время ходьбы на самом деле?

На то, насколько эффективная в борьбе с лишним весом будет ходьба, влияют и особенности конкретного человека, и характеристики двигательной активности. Например, чем больше весит человек, тем больше калорий он будет терять. Если ходить быстрее или прилагать больше усилий, то есть идти в гору или с утяжелением, калории будут расходоваться эффективнее.