Сколько калорий нужно сокращать в день, чтобы похудеть?

Но исследования показывают, что даже небольшой дефицит калорий (100−200 калорий в день) может привести к долгосрочному устойчивому снижению веса. И хотя в краткосрочной перспективе вы можете потерять не так много веса, как хотелось бы, если будете лишь немного сокращать количество калорий каждый день, такое постепенное снижение более эффективно, чем резкое сокращение, поскольку его легче придерживаться.