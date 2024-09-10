Сколько иностранных языков человек может выучить за жизнь

Фаза пытался оправдать свой провал тем, что его не предупредили о проверке продюсеры, надеявшиеся на сенсацию, а сам он переволновался. Спустя много лет в 2020 году в одном из интервью бывший учитель сказал, что на самом деле во многих языках к тому моменту он давно не практиковался и забыл то, что, как был уверен, когда-то знал. А еще что ему было очень стыдно.