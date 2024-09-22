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Сколько грамм в чайной ложке?

Приводим меры веса в чайной ложке.

Источник: РИА "Новости"

Часто в рецептах указывается вес продуктов. Но что делать, если у вас нет кухонных весов. В таком случае необходимые ингредиенты, жидкие или сыпучие, можно отмерить с помощью чайной или столовой ложек. Сколько грамм в чайной ложке — в материале aif.ru.

Как правильно измерять продукты чайной ложкой?

Если для приготовления блюда необходимо использовать немного продукта, то легче всего измерять количество ингредиента в чайных ложках. В основном этот столовый прибор используют для измерения соли, специй, приправ, то есть того, что нужно в небольшом объеме.

Длина стандартной чайной ложки — 13−15 сантиметров, черпак имеет размеры — 46 на 28 миллиметров. Объем, как правило, одинаковый, и составляет 5 миллилитров. В чайную ложку без горки вмещается примерно 5 грамм, но вес зависит от плотности и способа наполнения — с горкой или без. У сыпучих, жидких и мягких продуктов он может отличаться.

Практически всегда в рецептах указывается соль. Ее вес также может отличаться: специя с более крупными кристаллами весит около 10 грамм в чайной ложке, с более мелкими — до 8-ми. На измерения влияет температура, при которой хранятся продукты, и влажность воздуха.

Сколько грамм продукта в чайной ложке?

Соль — 7 г.

Сахар — 6 г.

Сода — 7−8 г.

Мука — 5 г.

Лимонная кислота — 5 г.

Крахмал — 3 г.

Разрыхлитель — 3 г.

Сухой желатин — 3 г.

Сухая горчица — 4 г.

Вода — 5 г.

Уксус — 6 г.

Молоко — 5 г.

Сметана — 7 г.

Растительное масло — 5 г.

Мед — 7−8 г.

В чайной ложке с горкой это количество может увеличиться в 1,5−2 раза.