Часто в рецептах указывается вес продуктов. Но что делать, если у вас нет кухонных весов. В таком случае необходимые ингредиенты, жидкие или сыпучие, можно отмерить с помощью чайной или столовой ложек. Сколько грамм в чайной ложке — в материале aif.ru.