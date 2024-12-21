Сколько горячего шоколада можно пить в день

Польза горячего шоколада
В разговоре с Тульской службой новостей эксперт отметила, что полезное свойство напитка связано с какао-бобами, которые используются для его приготовления. В шоколаде содержатся вещества, стимулирующие центральную нервную систему, которые дарят бодрость, повышают работоспособность настроение.
Также в горячем шоколаде много полифенолов — антиоксидантов, которые помогают защищать клетки от свободных радикалов и усиливают защиту от вирусов. Кроме того, в напитке содержатся витамины группы B, витамин E, витамин A и магний, поэтому он полезен в холода.
Сколько чашек горячего шоколада в день допустимо пить
Вместе с тем горячий шоколад может навредить здоровью. В напитке есть сахар и молоко, что может ухудшить состояние человека. Например, людям с заболеваниями ЖКТ, лактазной недостаточностью или непереносимостью молочных продуктов горячий шоколад лучше не пить. Осторожность нужно также соблюдать тем, кто следит за фигурой или у кого есть лишние килограммы. Кроме того, горячий шоколад опасен при проблемах с углеводным обменом, таких как преддиабет или диабет.
Юлия Бурякова советует пить одну чашку горячего шоколада в день. Это безопасная норма для здоровых людей. При этом качество напитка должно быть хорошим. Его нужно делать самому или покупать в проверенных местах.
«Горячий шоколад из автоматов может содержать много ненужных веществ, усилителей вкуса и ароматизаторов. Скорее всего, это будет суррогатный напиток, который не принесет пользы», — предупредила врач.
Ранее главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао.