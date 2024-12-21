Сколько горячего шоколада можно пить в день

Вместе с тем горячий шоколад может навредить здоровью. В напитке есть сахар и молоко, что может ухудшить состояние человека. Например, людям с заболеваниями ЖКТ, лактазной недостаточностью или непереносимостью молочных продуктов горячий шоколад лучше не пить. Осторожность нужно также соблюдать тем, кто следит за фигурой или у кого есть лишние килограммы. Кроме того, горячий шоколад опасен при проблемах с углеводным обменом, таких как преддиабет или диабет.