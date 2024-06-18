Сколько голубики можно съесть в день без вреда для здоровья?

За богатый полезными веществами состав голубику принято называть суперфудом. Ягода оказывает благоприятный эффект на организм и обладает приятным вкусом. Узнаем больше о пользе голубики и противопоказаниях к ее употреблению.
Какими полезными свойствами обладает голубика?
В состав голубики входят антоцианы, которые придают ягоде темно-синий цвет. Антоцианы — природные красители, являющиеся сильными антиоксидантами. Они снижают ломкость и хрупкость капилляров, повышают эластичность сосудов, положительно воздействуют на зрение, продлевают молодость и препятствуют образованию опухолей.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала изданию РБК Life о влиянии антоцианов на организм человека:
«Фиолетовые и бордовые продукты с высоким содержанием антоцианов, такие как ягоды, гранаты, могут способствовать укреплению иммунитета, замедлению процессов старения и обеспечить поддержку клеток на клеточном уровне благодаря их антиоксидантным свойствам».
В большом количестве в голубике содержится витамин С. Он нужен нашему организму для укрепления иммунитета, регулирования обмена веществ, усвоения железа.
У голубики много полезных свойств: ягода положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, понижает уровень холестерина в крови, улучшает память и помогает бороться с отеками.
Пектин — еще одно важное вещество, содержащееся в голубике. Пектин выводит из организма радионуклиды и тяжелые металлы.
Высокое содержание клетчатки в ягоде полезно для пищеварения. Также в состав голубики входят витамины K, А, E, PP, группы B, кальций, железо, медь, цинк, селен, натрий.
Кому противопоказана голубика?
Голубика противопоказана людям с заболеваниями желчевыводящих путей, потому что ягода обладает желчегонными свойствами. Не рекомендуется давать голубику детям до двух лет, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.
Вводить ее в рацион следует постепенно. Чрезмерное употребление может привести к зуду, отекам, болям в желудке. Из-за содержания витамина K голубика способна повышать свертываемость крови, поэтому, если вы употребляете разжижающие кровь препараты, лучше отказаться от употребления ягоды.
Сколько голубики можно съедать в день?
Суточная норма голубики для взрослого человека — 100−150 граммов, для детей — 50−100 граммов.
Голубику можно включать в рацион тем, кто следит за весом, так как она является низкокалорийной ягодой. Об этом нутрициолог Лана Наумова рассказала «Ленте.ру»:
«100 граммов голубики содержат всего около 60 килокалорий, а также 14,5 грамма углеводов, 0,33 грамма жиров, 0,74 грамма белков и более 2 граммов клетчатки. Это водянистая ягода, воды в ней почти 85 граммов».