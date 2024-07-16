Сколько дыни можно съесть в день при сахарном диабете

Дыня — очень тяжелый продукт, поэтому кушать ее лучше всего в промежутках между приемами пищи. Но не после еды и не на голодный желудок, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.
Кому не рекомендуется есть дыню?
«Витамины С, А, Е, РР и В, натрий, калий, магний, кальций, марганец, бор, железо, кобальт, ванадий, йод, аминокислоты, омега-3 и 6, фруктовые сахара — все это получит организм, если съесть небольшой кусочек дыни», — пояснили в ведомстве.
Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий Алла Погожева не рекомендует давать детям дыню из-за высокого гликемического индекса. Много сахара может вызвать у ребенка расстройство кишечника, колики, вздутие живота. Также с осторожностью и в небольших количествах: не более 100 граммов за один прием пищи — стоит употреблять дыню людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.
Противопоказания для употребления дыни:
- сахарный диабет,
- обострение язвенной болезни,
- беременность и кормление грудью,
- лишний вес.
«В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови. А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню», — цитирует Москва 24 врача-диетолога Анжелику Дюваль.
Детям часто предлагают есть дыню после еды «на сладкое», но так делать не стоит.
Чтобы дыня быстрее переварилась, диетолог советует за час до и после ее употребления не есть другие продукты. И обязательно во время еды пить воду, потому что большое количество сахаров, которые содержатся в дыне, наносит вред зубной эмали.
Людям с сахарным диабетом диетолог советует исключить дыню из рациона.