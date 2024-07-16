Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько дыни можно съесть в день при сахарном диабете

Кому дыню лучше не есть.

Источник: https://ru.freepik.com

Дыня — очень тяжелый продукт, поэтому кушать ее лучше всего в промежутках между приемами пищи. Но не после еды и не на голодный желудок, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

Кому не рекомендуется есть дыню?

«Витамины С, А, Е, РР и В, натрий, калий, магний, кальций, марганец, бор, железо, кобальт, ванадий, йод, аминокислоты, омега-3 и 6, фруктовые сахара — все это получит организм, если съесть небольшой кусочек дыни», — пояснили в ведомстве.

Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий Алла Погожева не рекомендует давать детям дыню из-за высокого гликемического индекса. Много сахара может вызвать у ребенка расстройство кишечника, колики, вздутие живота. Также с осторожностью и в небольших количествах: не более 100 граммов за один прием пищи — стоит употреблять дыню людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

Противопоказания для употребления дыни:

  • сахарный диабет,
  • обострение язвенной болезни,
  • беременность и кормление грудью,
  • лишний вес.

«В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови. А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню», — цитирует Москва 24 врача-диетолога Анжелику Дюваль.

Эксперт напоминает, что дыня переваривается не в желудке, а в кишечнике, поэтому ее нельзя употреблять вместе с другой едой.

Детям часто предлагают есть дыню после еды «на сладкое», но так делать не стоит.

Чтобы дыня быстрее переварилась, диетолог советует за час до и после ее употребления не есть другие продукты. И обязательно во время еды пить воду, потому что большое количество сахаров, которые содержатся в дыне, наносит вред зубной эмали.

Людям с сахарным диабетом диетолог советует исключить дыню из рациона.