Сколько дней в году можно сидеть на больничном?

Все нюансы оформления листка нетрудоспособности прописаны в Приказе Минздрава России от 23.11.2021 N 1089н. Из документа можно узнать, кто должен оформлять больничный, когда и как его продлить, как боллисток должен быть правильно оформлен. Aif.ru изучил приказ и разобрался, сколько по закону человек может спокойно заниматься своим здоровьем.
На какой срок могут выдать больничный лист?
Минимальный срок, на который врач может освободить пациента от трудовой деятельности, не прописан ни в одном документе. Максимальная длительность больничного по общему правилу не должна превышать 15 дней, а если больничный листок выдает фельдшер или стоматолог, то не более 10 дней.
Вместе с тем, если у пациента тяжелый случай и необходимо выйти за установленные пределы, решение о формировании и последующем продлении листка нетрудоспособности принимает врачебная комиссия.
Нужно отметить, что в ряде случаев больничный оформляют сразу на большие сроки, например, по беременности и родам. На долечивание в санатории боллисток выдают не более, чем на 24 дня. Также и при лечении в стационаре — лист нетрудоспособности оформляют на весь период, который пациент будет пребывать в больнице.
Какое максимальное количество дней можно пробыть на больничном за год?
Минздрав разрешает пробыть за год на больничном не больше 10 месяцев, начиная с первого дня нетрудоспособности, и при условии, что каждый 15 дней врачебная комиссия будет оценивать состояние пациента, динамику клинического и трудового прогноза. Для больных туберкулезом максимальный срок нахождения на непрерывном боллистке составляет 12 месяцев.
На какой срок могут дать больничный в платной клинике?
Приказ Минздрава распространяется на все медицинские организации в России, поэтому максимальный срок — 10 и 15 дней в зависимости от специализации врача. Частные клиники имеют право выдавать листки нетрудоспособности только если они уполномочены проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
Источники: https://www.consultant.ru https://www.cons.ru