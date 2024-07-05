Сколько дней в году можно сидеть на больничном?

Нужно отметить, что в ряде случаев больничный оформляют сразу на большие сроки, например, по беременности и родам. На долечивание в санатории боллисток выдают не более, чем на 24 дня. Также и при лечении в стационаре — лист нетрудоспособности оформляют на весь период, который пациент будет пребывать в больнице.