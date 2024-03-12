Сколько дней отпуска положено молодоженам?

Какой необходимый трудовой стаж?
Отпуск в связи со свадьбой предоставляется независимо от трудового стажа и не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения зарплаты в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней.
Как отметили в Роструде, действующее законодательство не содержит ограничения срока, в течение которого работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака. Срок, в течение которого работник вправе воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака, работодатель вправе закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте.
Можно ли взять взять неоплачиваемый отпуск в связи со свадьбой двумя частями?
Согласно Трудовому кодексу, работодатель на основании заявления сотрудника обязан предоставить работнику отпуск за свой счет для регистрации брака. Как заявляют в Роструде, такой отпуск необязательно брать сразу целиком. Его вполне можно разделить на части. Например, взять один день на роспись в ЗАГСе, а остальные четыре — через некоторое время после свадьбы.