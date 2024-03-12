Сколько дней отпуска положено молодоженам?

Согласно Трудовому кодексу, работодатель на основании заявления сотрудника обязан предоставить работнику отпуск за свой счет для регистрации брака. Как заявляют в Роструде, такой отпуск необязательно брать сразу целиком. Его вполне можно разделить на части. Например, взять один день на роспись в ЗАГСе, а остальные четыре — через некоторое время после свадьбы.