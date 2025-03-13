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Сколько дней длится пост перед Пасхой?

Это время для воздержания от скоромной пищи и для молитв.

Источник: AP 2024

Великий пост традиционно начинается после Масленицы и длится до Пасхи — в 2025 году этот праздник выпадает на 20 апреля. Святой Иоанн Кронштадтский называл его временем, истинно дорогим для людей, умеющих поститься, «как должно, в духе христианском».

Питание в Великий пост подчиняется особым правилам, которые помогают настроиться на духовный лад. Основа — отказ от продуктов животного происхождения: мяса, молока, сыра, яиц и сливочного масла. В первую неделю и Страстную седмицу добавляется сухоядение — еда без термической обработки: хлеб, овощи, фрукты, орехи. Церковь разрешает некоторые послабления больным, детям, беременным, но для большинства христиан это не просто отказ от еды — это духовное испытание.

​Какие важные дни есть во время Великого поста?

  • 3 марта — Чистый понедельник. Начало поста, самый строгий день: в этот день ничего не едят, ограничиваются водой и хлебом.
  • 7 апреля — Благовещение. Один из двух дней, когда можно есть рыбу, большой праздник в честь вести о будущем рождении Христа.
  • 13 апреля — Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим, второй «рыбный» день.
  • 14—19 апреля — Страстная седмица. Последняя неделя поста, самая строгая. Каждый день — память о последних событиях жизни Иисуса. Особенно выделяют 17 апреля (Великий четверг) — Тайная вечеря, и 18 апреля (Великая пятница) — день распятия.
  • 19 апреля — Великая суббота. Последний день поста.
  • А сразу по окончании поста, 20 апреля — Светлое Христово Воскресение.

​Сколько дней длится Великий пост?

В 2025 году пост у православных начинается 3 марта и завершается 19 апреля.

По традиции он длится 48 дней. Основная часть — первые 40 дней — символизирует время, которое Иисус провел в пустыне, постясь перед началом своего служения. Об этом говорится в Евангелии от Матфея: «Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню… и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мф. 4:1−2). Это время называют Четыредесятницей.

Потом добавляется Страстная неделя, во время нее вспоминают последние дни земной жизни Христа.

В это время принято читать молитвы и тропари, особое значение в дни поста имеет покаянная молитва Ефрема Сирина.