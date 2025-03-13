Сколько дней длится пост перед Пасхой?

По традиции он длится 48 дней. Основная часть — первые 40 дней — символизирует время, которое Иисус провел в пустыне, постясь перед началом своего служения. Об этом говорится в Евангелии от Матфея: «Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню… и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мф. 4:1−2). Это время называют Четыредесятницей.