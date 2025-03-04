Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько детей у Елены Блиновской и с кем они живут

Накануне блогершу Елену Блиновскую посадили в тюрьму сроком на 5 лет. И это при условии, что дома ее ждут четверо детей — трое сыновей и одна дочка.

Источник: Соцсети

Самой маленькой, Авроре, на момент ареста было всего три годика. Сейчас девочке вот-вот должно исполниться уже пять лет. Следом идут два близнеца — Платон и Мирон. Мальчишкам на момент ареста было всего 12 лет. В этом году братьям-блондинам исполнится уже 15.

Старшему сыну, копии мамы, Всеволоду этим летом должно исполниться уже 16 лет. На момент, когда его мама выйдет из тюрьмы, парень будет учиться в колледже или институте. А дочь пойдёт во второй класс.

С кем сейчас живут дети

Со слов адвоката Блиновской, дети сейчас проживают с мамой и папой блогерши в Ярославле. Их отец Алексей Блиновский все ещё находится в зоне СВО, поэтому воспитанием ребят занимается бабушка.

Но на какие средства они живут, ведь все имущество и деньги суд перевёл в пользу государства, не уточняется.

За что посадили

Напомним, что в апреле 2023 года СК РФ возбудил против Елены Блиновской два уголовных дела: первое — по факту уклонения от уплаты налогов, второе — отмывание денежных средств. Уже на следующий день правоохранители задержали Блиновскую на пограничном пункте в Смоленской области. Она пыталась пересечь границу с авиабилетом до Ташкента в руках.

С тех пор женщина находилась под домашним арестом. На протяжении полугода она сидела в своем королевском особняке и ждала окончания расследования. Но под Новый год душа требовала праздника, Блиновская закатила вечеринку. На праздник она пригласила свидетельницу, проходящую по делу, чем нарушила условия домашнего ареста. В итоге, с 22 января 2024 года блогерша проводила время в СИЗО.