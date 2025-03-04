Сколько детей у Елены Блиновской и с кем они живут

Самой маленькой, Авроре, на момент ареста было всего три годика. Сейчас девочке вот-вот должно исполниться уже пять лет. Следом идут два близнеца — Платон и Мирон. Мальчишкам на момент ареста было всего 12 лет. В этом году братьям-блондинам исполнится уже 15.
Старшему сыну, копии мамы, Всеволоду этим летом должно исполниться уже 16 лет. На момент, когда его мама выйдет из тюрьмы, парень будет учиться в колледже или институте. А дочь пойдёт во второй класс.
С кем сейчас живут дети
Со слов адвоката Блиновской, дети сейчас проживают с мамой и папой блогерши в Ярославле. Их отец Алексей Блиновский все ещё находится в зоне СВО, поэтому воспитанием ребят занимается бабушка.
Но на какие средства они живут, ведь все имущество и деньги суд перевёл в пользу государства, не уточняется.
За что посадили
Напомним, что в апреле 2023 года СК РФ возбудил против Елены Блиновской два уголовных дела: первое — по факту уклонения от уплаты налогов, второе — отмывание денежных средств. Уже на следующий день правоохранители задержали Блиновскую на пограничном пункте в Смоленской области. Она пыталась пересечь границу с авиабилетом до Ташкента в руках.
С тех пор женщина находилась под домашним арестом. На протяжении полугода она сидела в своем королевском особняке и ждала окончания расследования. Но под Новый год душа требовала праздника, Блиновская закатила вечеринку. На праздник она пригласила свидетельницу, проходящую по делу, чем нарушила условия домашнего ареста. В итоге, с 22 января 2024 года блогерша проводила время в СИЗО.