Сколько детей у Елены Блиновской и с кем они живут

Самой маленькой, Авроре, на момент ареста было всего три годика. Сейчас девочке вот-вот должно исполниться уже пять лет. Следом идут два близнеца — Платон и Мирон. Мальчишкам на момент ареста было всего 12 лет. В этом году братьям-блондинам исполнится уже 15.